Сбербанк провёл деловой завтрак в Давосе

Сбербанк провёл деловой завтрак «Как технология искусственного интеллекта меняет компании и экономику: приобретения и угрозы» на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе. Дискуссию модерировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Давос движется по технологическим рельсам, поэтому на нашем завтраке мы будем обсуждать технологии, — отметил Герман Греф, открывая мероприятие. — Искусственный интеллект стал главным трендом для всех: от государств до отдельных людей. Именно этот тренд мы обсуждаем сегодня».

На вопросы Германа Греф ответила гражданка Саудовской Аравии робот София — первый робот, получивший гражданство какой-либо страны.

«Я чрезвычайно рада, что меня пригласили пообщаться со Сбербанком, — сказала София. — Вы доказали, что человек и робот могут вести значимый и продуктивный диалог. Я думаю, это о многом говорит, я благодарна вам за это. Роботизация открывает возможности для радикального улучшения жизни — всех и везде. От робота, который думает и проявляет эмпатию, будет гораздо больше пользы, чем от кирки или лопаты».

Ключевыми спикерами на деловом завтраке Сбербанка стали Доминик Бартон, управляющий директор McKinsey; Карло д’Азаро Бьондо, вице-президент по стратегическим партнёрствам Google в EMEA; Михел ван дер Бел, вице-президент Microsoft по связям с государством в EMEA; Эдриан МакДональд, президент Dell по EMEA; Алан Трефлер, исполнительный директор Pegasystems; Го Пин, исполнительный директор Huawei; Жаннетт Винг, директор центра Data Science Колумбийского университета; Дэвид Кенни, менеджер платформы IBM Watson; министр экономического развития РФ Максим Орешкин; премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель; глава Яндекса Аркадий Волож.

В ходе дискуссии состоялись интерактивные голосования, в которых приняли участие спикеры и гости делового завтрака. Большинство проголосовавших отметило, что внедрение искусственного интеллекта относится к числу важных задач для их компаний. Почти 89 % проголосовавших ответили утвердительно на вопрос, стали ли они по итогам дискуссии более высоко оценивать важность внедрения искусственного интеллекта.

«Сейчас правильное время, чтобы начать использовать искусственный интеллект», — подвёл итоги Герман Греф.

Деловой завтрак Сбербанка — мероприятие, которое Сбербанк традиционно проводит на крупнейших инвестиционно-экономических форумах.