Альфа-Банк выкупил долю в финтехкомпании Pay-Me

Альфа-Банк вошел в число акционеров оператора мобильного эквайринга Pay-Me. Банк приобрел полную долю пакета акций ранних инвесторов проекта Pay-Me. Результатом данного сотрудничества станет новая продуктовая линейка для бизнеса для осуществления расчетов с покупателями товаров и услуг: POS-комплект «Альфа-Касса», услуга мобильного эквайринга Pay-Me, а также сервисы по настройке, установке и обслуживанию оборудования. Кроме этого, инвестиции будут направлены на развитие самой компании и укрепление ее лидерства на рынках России, Казахстана и других стран СНГ.

Одним из приоритетных направлений для Альфа-Банка является дальнейшее расширение присутствия в сегменте малого и среднего бизнеса, расширение линейки продуктов и объединение под одним брендом всего спектра услуг и сервисов, которые могут быть востребованы предпринимателями.

Pay-Me — это сервис мобильного эквайринга, позволяющий принимать к оплате карты платежных систем VISA, MasterCard и МИР с помощью mPOS-терминала и мобильного приложения для iOS, Android и Windows. Безопасность технологий Pay-Me ежегодно подтверждается сертификатом PCI DSS — ключевым сертификатом безопасности в платежной индустрии.

Алексей Чухлов, и.о. Главного Управляющего директора, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор Альфа-Банка:

Задача оставаться ведущим инновационным банком России подразумевает, что мы должны задействовать не только внутренний потенциал, но и привлекать лучшие практики и технологии с рынка. Наша цель — предоставить клиентам оптимальное решение, как с точки зрения технологий и инноваций, так и качества клиентского сервиса. Стратегическая инвестиция в Pay-Me стала первым шагом, когда кроме продуктового сотрудничества мы предлагаем и венчурный капитал для ускорения развития компании. Мы входим в ее акционерный капитал для совместной реализации стратегии по созданию экосистемы лучших сервисов для малого и среднего бизнеса.

Владимир Канин, основатель и генеральный директор Pay-Me:

Мы рады, что наше коммерческое сотрудничество переросло в полноценное акционерное партнерство и позволит нам выйти на новый уровень бизнеса, развития продуктов, технологий и качества обслуживания клиентов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Проект Pay-Me был запущен в октябре 2012 года серийным предпринимателем Владимиром Каниным. За 5 лет проект вырос в ведущего игрока финтех-рынка не только России, но и стран СНГ. Сегодня компания обслуживает клиентов в трех странах: в России сервис сотрудничает с Альфа-Банком, в Республике Казахстан – с крупнейшими банками Народный Банк Казахстана и Сбербанк, в Украине - с Райффайзен Банк Аваль. На сегодняшний день Pay-Me продано свыше 60 тыс. устройств и обслуживается более 20 тысяч клиентов, а ежемесячный транзакционный оборот компании достигает 1 млрд.руб. Технологиям Pay-Me доверяют не только компании малого и среднего бизнеса, но и крупные бренды, такие как М.Видео, Альфа-Страхование, 1001 Тур, Gett, «Чайхона №1» и многие другие.