«АктивКапитал Банк» обновляет условия валютных вкладов

С 25 января 2018 года «АктивКапитал Банк» обновил условия вкладов «Снежный» в долларах США и евро. Полные условия вкладов размещены здесь.
Новости
«АктивКапитал Банк» обновляет условия валютных вкладов26 января 2018
/ СИА /
|
Новости
«АктивКапитал Банк» обновляет условия валютных вкладов26 января 2018
С 25 января 2018 года «АктивКапитал Банк» обновил условия вкладов «Снежный» в долларах США и евро. Полные условия вкладов размещены здесь.
/ СИА /
|
Реклама:
|
|
© SIA.RU 1991-2018.
Все права защищены. ООО РЦ "Информресурс".
Дизайн - vladstudio.com
РФ, 664022 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская 21А/2 (а/я 24), тел. (3952) 701-300, 701-303, email: postbox@sia.ru
Материалы Сибирского Информационного Агентства сопровождаются пометкой «СИА»,
свидетельство СМИ ИА №ТУ38-00977 от 19.12.2017, гл. редактор - Герасимова Е.В.