Новости

«АктивКапитал Банк» обновляет условия валютных вкладов

26 января 2018

С 25 января 2018 года «АктивКапитал Банк» обновил условия вкладов «Снежный» в долларах США и евро. Полные условия вкладов размещены здесь.  


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании