«АктивКапитал Банк» обновляет условия валютных вкладов

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".

Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.

При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!