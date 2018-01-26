Возрождение Сбербанку не интересно, но может быть интересно ВТБ

Сегодня на форуме в Давосе глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не рассматривает возможность приобретения банка Возрождение.

"На мой взгляд, это логичное решение, - отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - Покупка Возрождения была бы интересна в случае желания усилить филиальную сеть, однако для Сбербанка это неактуально. Он является лидером по количеству отделений в России, имея на конец 2017 года более 17 тыс. отделений и присутствуя во всех регионах, даже там, куда другие банки еще не пришли. В результате поглощение Возрождения не имеет смысла для Сбербанка, так как эффект будет минимальным – в большинстве случаев придется закрывать отделения Возрождения".

При этом несколькими днями ранее президент ВТБ Андрей Костин заявил, что со стороны его банка интерес к этому активу возможен, но ВТБ не имеет полной информации о ситуации в Возрождении. При этом именно розничная часть бизнеса может быть интересна с целью объединения с ВТБ24. Так у последнего сейчас не многим более 1000 отделений на территории России. Покупка же Возрождения увеличит их количество более чем на 10%, что было бы интересно госбанкку в свете расширения филиальной сети и готовности покупать региональные банки для расширения своего присутствия, считает эксперт.