Почти 500 тысяч жителей Иркутской области пользуются зарплатными картами Сбербанка

На территории Иркутской области услугами Сбербанка по ведению зарплатных проектов сегодня пользуются свыше 9800 различный организаций. Ежемесячно заработную плату на карты Сбербанка получают в общей сложности почти 500 тысяч жителей региона. Только за прошлый год на зарплатные проекты Сбербанка перешли 25 тысяч сотрудников более 2,5 тысяч предприятий.

«Зарплатный проект Сбербанка позволяет предприятиям удобно и быстро выплачивать зарплату своим сотрудникам. Банком предоставляется гибкая система тарифов по обслуживанию зарплатного проекта, возможность выпуска карт с индивидуальным дизайном, - комментируем управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. – Особые условия в нашем банке предлагаются организациям бюджетной сферы – для них предусмотрено бесплатное зачисление зарплаты. Кстати, в рамках исполнения требований федерального закона «О национальной платежной системе» для сотрудников бюджетных организаций Иркутской области Сбербанком уже эмитировано свыше 230 тысяч карт «МИР»».

Сотрудники предприятий, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют доступ к широкой сети офисов и устройств самообслуживания банка, к системе интернет-банка и расширенному спектру функций мобильного банка. Владельцы зарплатных карт имеют возможность оформить кредитные карты с бесплатным обслуживанием, а также ипотечные и потребительские кредиты под сниженную процентную ставку с минимальным пакетом документов. Кроме того, за организацией, заключившей договор с банком, закрепляется персональный менеджер, что позволяет сотрудникам, не покидая рабочее место, получать консультации по банковским продуктам, оформлять заявки на кредитование.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.