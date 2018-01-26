Жительница Приангарья хотела получить кредит, но попалась в сети мошенника

Жительница Ангарска, которая хотела оформить кредит, наткнулась на интернет-мошенников. В итоге, она не получила денежные средства, а, наоборот, потеряла почти 48 тысяч рублей.

24 января в дежурную часть первого отдела полиции обратилась 58-летняя женщина с сообщением о случае мошенничества. В надежде получить займ, ангарчанка через интернет отправила заявку в малоизвестную кредитную организацию. С ней связалась менеджер банка и пояснила, что ей одобрен кредит в размере 200 тысяч рублей. Незнакомка пояснила, что для получения денег, заемщице необходимо оплатить страховой взнос, услуги по оформлению кредита и доставку денег курьером.

В ближайшем банкомате пожилая женщина перевела потенциальному кредитору в общей сложности 47 тысяч 886 рублей. После перевода с ней никто не связался, а номер "менеджера банка" оказался недоступным.

Пор сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, номер мошенника зарегистрирован на территории Московской области.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.