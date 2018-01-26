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Четыре года колонии и 800 тысяч рублей штрафа присудили преподавателю ИРГУПСа за взяточничество

26 января 2018

Свердловский районный суд г. Иркутска 25 января 2018 года признал старшего преподавателя ФГ БОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» Б. и ее брата Р. виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-службпа Прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что Б. в 2015-2016 годах получала от студентов ВУЗа денежные взятки в значительном размере через посредника – своего брата Р.. За это она предоставляла условия незаконного допуска студентов к защите выпускных квалификационных работ без самостоятельного выполнения ими таких работ, незаконные действия по подписанию работ, незаконное бездействие по не составлению письменного отзыва о работе обучающихся в период дипломного проектирования, не предоставление заведующему кафедрой достоверной информации о таких обстоятельствах.

В ходе судебного заседания подсудимые вину свою не признали.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом обстоятельств дела, назначил наказание: подсудимой Б. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься педагогической и преподавательской деятельностью сроком на 3 года; подсудимому Р. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Приговор в законную силу не вступил .

 


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