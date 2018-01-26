Четыре года колонии и 800 тысяч рублей штрафа присудили преподавателю ИРГУПСа за взяточничество

Свердловский районный суд г. Иркутска 25 января 2018 года признал старшего преподавателя ФГ БОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» Б. и ее брата Р. виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-службпа Прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что Б. в 2015-2016 годах получала от студентов ВУЗа денежные взятки в значительном размере через посредника – своего брата Р.. За это она предоставляла условия незаконного допуска студентов к защите выпускных квалификационных работ без самостоятельного выполнения ими таких работ, незаконные действия по подписанию работ, незаконное бездействие по не составлению письменного отзыва о работе обучающихся в период дипломного проектирования, не предоставление заведующему кафедрой достоверной информации о таких обстоятельствах.

В ходе судебного заседания подсудимые вину свою не признали.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом обстоятельств дела, назначил наказание: подсудимой Б. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с лишением права заниматься педагогической и преподавательской деятельностью сроком на 3 года; подсудимому Р. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Приговор в законную силу не вступил .