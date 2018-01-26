Работу котельной в Братске восстановят к 29 января

Котельная в 45 квартале Братска, из-за которой без тепла остались несколько соцучреждений и жилых домов, достигнет нормативных параметнов, вероятно, только к 29 января, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, 25 января на работах по подготовке угля к загрузке в бункер котельной увеличились число рабочих. Кроме того, уголь в котлы стали загружать не со склада, а только что завезенный вагонами, без снега. В результате отклонение от нормативов параметров теплоносителя значительно сократилось: с -20 до -8 градусов.

Напомним, 25 января из-за проблем с котельной в Братске закрыли школу и три детсада. Причиной снижения температуры горячей воды стало сильное промерзание топлива из-за аномально низких температур и обильного снега, говорят в администрации Братска.