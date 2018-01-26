2 млн 750 тыс. рублей направят на ремонт Усть-Ордынской Национальной библиотеки

Усть-Ордынской Национальной библиотеке им. М.Н. Хангалова передано в безвозмездное пользование двухэтажное здание в центре поселка Усть-Ордынский, расположенное в шаговой доступности от школ окружного центра. Здание площадью 685,4 кв.м. находится в федеральной собственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: irkobl.ru

Решение о передаче было принято по инициативе администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Это позволит создать комфортные условия для читателей всех возрастов, разместить библиотечный фонд, в котором более 80 тысяч экземпляров книг, среди которых имеются редкие ценные издания 19 века.

Напомним, Национальная библиотека с 1981 года размещалась в приспособленном деревянном двухэтажном здании, построенного частично из бывшего в употреблении строительного материала. Как сообщила глава округа, в ближайшее время начнется ремонт будущего здания библиотек в бюджете Иркутской области на 2018 год предусмотрены финансовые средства в сумме 2 млн 750 тыс. рублей на текущие ремонтные работы.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова сообщила, что с прошлого года ведутся работы по проектированию и дальнейшему строительству нового здания, отвечающего всем современным требованиям, где планируется разместить также Национальный центр народного творчества и Национальный центр художественных народных промыслов. Муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район» предоставлено право постоянного бессрочного пользования на земельный участок общей площадью 5 тыс. кв. метров под строительство по адресу: поселок Усть-Ордынский, ул. Ербанова, 15 «Г». Определен генеральный проектировщик. Из средств областного бюджета в прошлом году было направлено 1 млн 293 тыс. рублей на выполнение инженерных изысканий, первый этап разработки проектной и рабочей документации. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации от Управления Росприроднадзора по Иркутской области.

В текущем году, по словам главы округа, в областном бюджете 2018 года предусмотрены средства в размере 3,3 млн руб. на заключительные этапы разработки проектно-сметной документации в рамках программы «Развитие культуры» 2014 — 2020 годы. В этом году проектные работы будут завершены. Финансовые средства на строительство планируется включить в областной бюджет 2019 года.