Сельхозпроизводители Иркутского района могут рассчитывать на льготное кредитование

Владельцев крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозтоваропроизводителей, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей, Управление сельского хозяйства администрации Иркутского района приглашает направлять заявки на получение льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования. Фото: vsluh.ru

В настоящее время работа по выдаче таких займов активно проводится Министерством сельского хозяйства Приангарья. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района, это происходит совместно с уполномоченными банками, на основании приказа Минсельхоза РФ №24.Размер процентной ставки варьируется от 1 до 5% годовых.

Льготные инвестиционные кредиты выдаются банками на реализацию инвестиционных проектов на срок от 2 до 15 лет для развития подотраслей растениеводства и животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства. Краткосрочные кредиты выдаются заемщикам на срок до 1 года на те же цели.