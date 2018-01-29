Путин vs Трамп: кого жители Земли предпочли бы видеть лидером своей страны

Исследовательский холдинг Ромир опубликовал результаты опроса, проведенного среди 54 тысячи человек в 55 странах мира. Выбирая между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, более четверти респондентов (29%) предпочли бы видеть президентом своей страны российского лидера, Трампу бразды правления своей страной отдали бы 17% опрошенных во всем мире».

Кому бы вы выбрали?

Только девять стран в мире отдают предпочтение Дональду Трампу, как возможному лидеру для своей страны, среди которых лидируют Косово, Албания, Филиппины и сами Соединенные Штаты. Владимир Путин получил преимущество в 25 странах, в числе которых помимо традиционно лояльных к нему стран, также присутствуют Германия, Франция и Ирландия. Жители двадцати стран отвергли бы обоих кандидатов на пост главы «своей страны». В общей сложности было получено 45% таких ответов в общей выборке.

Преимущество Владимира Путина наблюдается во всех отдельно взятых регионах за исключением США. Даже критично настроенные к Путину европейцы, выбирая между ним и американским президентом, отдают предпочтение российскому лидеру. Минимальное преимущество перед Трампом Путин имеет только в Индии и в Африке.

Источник: Gallup International, декабрь 2017

Выводы

Таким образом, результаты опроса иллюстрируют смещение симпатий в мировой политике от США к России. Американский президент больше не воспринимается миром, как безусловный глобальный лидер.

«Глобальное политическое лидерство Соединенных Штатов более не принимается мировой общественностью, как преобладающее»,− считает президент Gallup International Канчо Стойчев. − В отличие от биполярного мира времен «холодной войны», когда США доминировали, начиная с 1989 года мир приобретает больше граней и оттенков. На наших глазах происходит формирование различных политических союзов не по территориальному правилу, а по принципу общих взглядов на будущее».

Источник: Gallup International, декабрь 2017

Вице-президент Gallup International Андрей Милехин:

«Это был непростой выбор, в котором на самом деле победил кандидат «против обоих». Сложность представляло и то, что за Трампом стояла экономическая и военная мощь США, а за Путиным 25 лет мирового политический опыт. На сегодня он главный долгожитель и тяжеловес среди мировых политических лидеров. Но также не исключено, что респонденты делали выбор и между ценностями, которые эти лидеры олицетворяют: стабильность и патриархальность Путина с одной стороны, а с другой – современный бизнес-подход и примат национальных интересов в приложении к мировой политике Трампа. Здесь видно, что относительному большинству землян консерватизм и надежность Путина ближе. Во многом это и следствие вендетты в англоязычных СМИ в адрес личности и действий Трампа».

Источник: Gallup International, декабрь 2017

В ноябре-декабре 2017 года в рамках проекта «Конец года» было опрошено почти 54 тысячи человек в 55 странах мира, чье мнение фактически можно экстраполировать на всех жителей Земли. В каждой стране опросы проводились по национальным репрезентативным выборкам.