Затонувший автокран подняли со дна реки Лены в Киренском районе

Группировка спасателей продолжает аварийные работы в районе населенного пункта Кривая Лука Киренского района, где в ночь на 11 января 2018 года на несанкционированном переезде под лед реки Лены ушли два автомобиля «Урал» и трактор Т-130. Фото: 38.mchs.gov.ru

В минувший четверг завершились работы по подъему автокрана – он поднят на поверхность и находится на берегу. По сообщению пресс-службы МЧС России по Иркутской области, собрано 25м3 загрязненного льда и снега и вывезено для дальнейшей утилизации.

Как отметил Сергей Марченков, руководитель оперативной группы Главного управления МЧС России в Киренском районе, извлечение тяжелой техники из воды осложняется низкими температурами:

«Возможность проводить необходимые действия возникает только во второй половине дня. К этому моменту приходится вновь готовить майну, очищая ее ото льда».