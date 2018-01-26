Госбанкам могут полностью запретить покупать частные банки

Центробанк поддержал инициативу ФАС запретить госбанкам покупать частные банки или блокпакеты в них. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой на интервью «РИА Новости» с заместителем главы ФАС Андрея Кашеварова.

Такое предложение ФАС направила в ЦБ в сентябре 2017 года и в январе получила положительное заключение за подписью первого зампреда Дмитрия Тулина. Теперь ФАС собирается предоставить в ЦБ детальные предложения об ограничении M&A-активности банков, доля участия государства в которых составляет более 50%.

В ведомстве хотят остановить увеличивающуюся долю госучастия в банковской системе, чтобы госбанки не развивались за счет поглощения конкурентов.

Как разъяснил Кашеваров в своём интервью «РИА Новости», получив новый ответ ЦБ, ФАС направит свои предложения, чтобы детально проработать решение. Служба предлагает полностью запретить госбанкам покупкать конкурентов на банковском рынке.

«Исключения могут составлять случаи, когда приобретение субъектом Федерации банка в регионе диктуется необходимостью продолжения оказания населению финансовых услуг вследствие закрытия своих филиалов другими банками», — цитирует «РИА Новости» замглаву ФАС России.

Центробанк, в свою очередь, заявил, что «разделяет озабоченность ФАС низким уровнем конкуренции на отдельных рынках и в отдельных регионах или типах населенных пунктов». Регулятор считает, что к искажению конкуренции приводят наличие на рынке недобросовестных игроков, неравные условия для малых и крупных банков и монополия отдельных игроков. ЦБ предложил ФАС совместно проработать механизм реализации решения, добавил представитель пресс-службы банка.