В марте иркутяне с помощью голосования выберут общественные пространства для благоустройства

Рейтинговое голосование по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в Иркутске в 2018 году, пройдет в марте. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова. Также можно принять участие в подготовке проектов для голосования, предварительно обсудив их на площадках, которые пройдут в каждом округе Иркутска. Фото: Е.Скубиева

– Жители города могут не только высказать свое мнение и пожелания, но и участвовать в принятии окончательных решений по проектам, связанным с благоустройством, – отметила Елена Федорова. – Поэтому, именно этой весной, от каждого жителя зависит совершенствование внешнего облика города Иркутска, создание комфортной городской среды.

По словам заммэра, объекты, набравшие максимальное количество голосов, в обязательном порядке будут включены в программы благоустройства. Предложения от жителей будут приниматься до 9 февраля 2018 года. До 18 февраля общественная комиссия проведет предварительный отбор территорий для голосования. До конца февраля завершится разработка дизайн-проектов. Для участия в работе будут приглашены архитекторы, дизайнеры, социологи, студенты иркутских вузов.

Объемы финансирования мероприятий будут определены в феврале по итогам конкурса на предоставление субсидии из регионального и федерального бюджетов.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, обсуждение проектов в Свердловском округе состоится в 18.00 26 января в Технопарке ИРНИТУ (ул. Лермонтова, 83), в Правобережном округе – в 18.00 31 января в коворкинг-центре «Точка Кипения» (ул. 5-й Армии, 2/1, 6 этаж), в Октябрьском округе в 18.00 7 февраля в ДКЦ "Дружба" (проспект Маршала Жукова, 56), в Ленинском округе – в 18.00 14 февраля в школе № 69 (ул. Летописца Нита Романова, 23).