Лучшие цитаты банкиров за 2017 год по версии SIA.RU и Газеты Дело

В 2017 году экономика оживилась, кредитная активность бизнеса и физлиц возросла. Однако ситуация в банковском секторе оставалась противоречивой: с одной стороны, на фоне благоприятной коньюктуры, банки продолжали сообщать о росте показателей, с другой – на рынке было объявлено о санации сразу нескольких крупнейших банков. Что происходило на финансовом рынке в 2017 году? Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты, прозвучавшие из уст банкиров и финансистов в уходящем году на SIA.RU и в Газете Дело.

Александра Макарова, ВТБ, о ситуации в экономике

«Сегодня много разговоров о стабилизации экономики. Но, на мой взгляд, обобщать не стоит. Каждая отрасль во время кризиса чувствовала себя по-разному: кто-то уже прошел так называемое 'дно', кто-то все еще испытывает трудности, у некоторых и вовсе никаких проблем не было. Например, автодилеры в последние месяцы почувствовали восстановление спроса и продаж, а в строительной сфере ситуация менее позитивная. Зато лесная отрасль прекрасно чувствовала себя всегда, а для сельского хозяйства и пищевой промышленности сложившаяся в экономике ситуация и вовсе открыла новые возможности».

Максим Полетаев, Сбербанк, о том, как лучше войти «в поворот»

«Когда у гонщика Айртона Сенна спросили, какова его стратегия, он ответил: 'Лучше другого войти в поворот'. У него не было стратегии стать лучшим гонщиком в мире. Так и мы – смотрим на повороты и думаем, как лучше в них войти. Сбербанк не знает, каким будет будущее. Чтобы определить его, нужно быть постоянно в форме, тестировать разные бизнес-модели. Все, что касается денег, мы уже делаем. Можно сказать, что пока мы создаем некую комплексную систему взаимоотношений человека и денег. Это и банковские услуги, и страховые, и брокерские, и работа с недвижимостью, которая в России во многом используется как средство сбережения».

Александр Логунов, Промсвязьбанк, о банковской чистке

«Мы с вами сейчас сидим за круглым столом на одинаковых стульях – и чувствуем себя примерно одинаково, верно? А в банковском секторе 'стулья' у всех разные.

Сегодня выигрывает и живет тот, у кого есть капитал. Если соблюдаешь нормативы достаточности капитала – можешь кредитовать, сотрудничать с крупными заемщиками, продавая им как локомотивные продукты, так и дополнительные (зарплатные карты, расчетные счета, факторинг)»

Владимир Чернышев, ВТБ, о том, почему рост выдачи ипотеки не сказался на строительном рынке

«У клиентов изменились приоритеты. Если раньше в портфеле розничного бизнеса ВТБ соотношение кредитов на вторичное жилье и новостройки составляло 50/50 соответственно, то сейчас оно изменилось до 70/30.

Есть строители, которые замораживают проекты, а есть те, которые увеличивают количество строительных площадок. Есть крупные игроки, которые расширяют зону своего присутствия в Иркутской области.

Клиенты сейчас всячески стараются удешевить свои кредиты, а потому из всего объема выданных ипотечных займов в банке 70% идут на "вторичку" и рефинансирование уже существующих жилищных кредитов. На первичное жильё ипотеку берут только 30% клиентов. Таким образом, основным бенефициаром от роста объема ипотеки становится вторичный рынок».

Владимир Данилов, Российский капитал, о главном тренде ипотечного рынка

«Рефинансирование – это главный тренд ипотечного рынка 2017 года. На фоне снижения ставок по ипотеке, а также оптимизации процесса получения кредита, количество клиентов, желающих рефинансировать свой кредит, будет только расти, тем самым увеличивая конкуренцию среди банков за каждого клиента.

Уже сейчас доля сделок по рефинансированию в банке 'Российский капитал' составляет 25%, и мы ожидаем дальнейший рост доли примерно до 50».

Ирина Ярыгова, Райффайзенбанк, о том, как низкие ставки по ипотеке разогрели спрос

«Экономическая ситуация в стране стабилизируется. На этом фоне Центральный Банк несколько раз в течение года снижал ключевую ставку, что позволило кредитным организациям обновить минимумы по своим ипотечным программам. Привлекательные условия кредитования разогрели спрос. В Райффайзенбанке, например, объем выдач в первом полугодии 2017 года был в 4,5 раза больше показателей первого полугодия 2016 года.

Мы видим стабильный рост интереса к ипотеке, и наша динамика выдач по Сибири это подтверждает. Согласно стратегии развития розничного бизнеса банка до 2020 года, банк сделал ипотеку одним из ключевых направлений в рознице. В наших планах увеличение клиентской базы на 30% до 2 млн человек к 2020 году».

Анатолий Песенников, Сбербанк, о смене модели работы с малым бизнесом

«Мы изменили модель работы с малым бизнесом. Ушли от длительного рассмотрения заявок посредством анализа отчетности, которую нам предоставлял клиент МСБ. У нас появился такой продукт, как ‘Смарт-Кредитование’, когда мы анализируем движения денежных средств по расчетным счетам, открытым у нас, и делаем вывод о возможном лимите кредитования.

Проактивный лимит позволяет выдать кредит за один день. Благодаря этому нам удалось переломить негативную тенденцию по кредитованию малого бизнеса и пойти в рост».

Ольга Беспечная, Альфа-Банк, о кредитных аппетитах банков

«Привлекательные условия кредитования 'разогрели' спрос. Число новых заявок на кредиты в Альфа-Банке растет с каждым месяцем. Банк не только снизил ставки, но и пошел по пути смягчения кредитной политики. У банка сегодня больший аппетит к риску. Процент одобрения по кредитам вырос в три раза по сравнению с кризисными временами. Мы с большей охотой, чем прежде, выдаем клиентам крупные суммы».

Наталья Волощенко, Сбербанк, об уникальной ситуации в секторе господдержки малого и среднего бизнеса

«В стране сложилась интересная ситуация. Государство разрабатывает огромное количество мер поддержки бизнеса, вкладывает серьезные средства в развитие проектов. Однако зачастую эти деньги просто лежат неиспользованными. А всё из-за того, что российские предприниматели не знают о мерах господдержки. Мы, как банк, намерены помочь клиентам максимально использовать то, что дает государство».

Андрей Куликов, Сбербанк, о выходе банка на рынок лизинга

«Мы раньше не могли зайти на рынок лизинга. Честно признаюсь, структура большая, нужно было свои нормативные документы подготовить, банк не готов был работать с Федеральными законами N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. Мы поняли, что мы проигрываем в том, что наши договоры не оптимизированы под 44-ФЗ. В сентябре мы приспособили наши стандартные договоры под эти два закона, и с лизингом проблем больше нет.

Мы видим спрос. В 90% случаев в лизинг берут транспорт, а оборудование – реже.

Проблема в другом. Госучреждения сильно удивляются, узнав про наши лизинговые продукты. Дело в стереотипах. Бюджетные учреждения считают, во-первых, что банк не может их финансировать. Во-вторых, в их понимании Сбербанк находится где-то далеко, а лизинг – ещё дальше. Они даже не думают о том, что банк может им помочь. Наша задача сейчас – объяснить клиентам, что всё изменилось, и теперь у государственных учреждений есть возможность получить деньги от банка. Это может быть и кредит, и лизинг. И этой возможностью нужно пользоваться».

Елена Ланцова, РАФТ ЛИЗИНГ, о причинах взрывного роста на рынке лизинга

«Главный фактор – отложенный из-за кризиса спрос. Обновлять производственное оборудование и технику нужно регулярно вне зависимости от ситуации. То, что не было приобретено в 2014-2015 годах, закупается сейчас. Хотелось бы отметить и предпринимательскую активность. Наши предприниматели – они так устроены – готовы работать даже при малейших признаках стабилизации. Второй фактор – жесткая позиция банков в кредитовании бизнеса. Они, возможно, из-за давления ЦБ, по-прежнему неохотно дают кредиты, предпочитая зарабатывать на других инструментах. Третий фактор – программы субсидирования, реализуемые Минпромторгом. В этом году государственная поддержка распространяется как на легковой автотранспорт, так и на грузовой. Это, безусловно, существенно повлияло на рост количества лизинговых сделок и популяризацию инструмента в целом».

Оксана Лобова, Сбербанк о том, что клиенты – это главное, а банковская деятельность сама по себе не имеет перспектив

«Банковская деятельность сама по себе не имеет перспектив. Мир быстро меняется, и мы должны оперативно подстраиваться под новые условия. Сегодня мы прекрасно понимаем, что банк – это сфера не только финансовых услуг, клиенты для нас – главное. Потому мы и проводим 'SBERTALKS'. Наша задача – сделать так, чтобы мы с клиентами говорили на одном языке, чтобы им было удобно работать с нами.

Сейчас компании вышли из кризиса, началось увеличение инвестиционной активности, чего не было лет пять. Причина в низком уровне инфляции, доступных ставках. Большая часть инвестиционных проектов сегодня реализуется в двух отраслях – это добыча полезных ископаемых и строительство. В части торгово-развлекательных центров наблюдается насыщение рынка, поэтому в основном новые проекты – это проекты по строительству жилья».

Эдуард Кузмин, Примсоцбанк о том, как банковским клиентам не попасть под подозрение

«Банковская система оказалась хорошим рычагом воздействия на бизнесменов-нарушителей. По закону, банк имеет право приостановить расчетные операции клиента, если операции покажутся ему подозрительной, или вовсе закрыть счет, перекрыв таким образом 'финансовые артерии'.

Сейчас мы уже на входе определяем лимит операций, в рамках которого клиенты проводят расчетные операции с контрагентами, исходя из объемов своего бизнеса. Например, приходит клиент, заявляет, что у него будет оборот 100 миллионов в месяц. Мы смотрим баланс, если ‘не бьется’ – такой лимит не будет предоставлен. Если изначально заявленные лимиты превышаются, это требует дополнительных пояснений.

Под пристальным вниманием банков сегодня также реальность деятельности юрлица и сопоставимость этой деятельности с уплатой налогов.

Мы как банк ориентируемся на планку по налогам в 1% в квартал. Конечно, есть клиенты, которые платят и 5%, и 6%. Но все, что ниже планки, нас настораживает. Любой нормальный бизнес с рентабельностью 10% может показать 1%».

«Мы рекомендуем нашим клиентам проверять своих контрагентов и предлагаем для этого бесплатный сервис в личном кабинете Клуба клиентов.

При расчетах с физическими лицами необходимо помнить о том, что ИП и юридическое лицо при этом становятся налоговыми агентами, которым необходимо оплачивать НДФЛ и отчисления в фонды с таких выплат.

Помимо этого, обязательно нужно платить налоги через банк по основной деятельности и отчисления в бюджет за своих сотрудников.

Не стоит снимать много наличных денежных средств, поскольку расчеты между ИП и юр. лицами в наличной форме ограничены законодательно в размере 100 тысяч рублей в день, а при больших объемах снятия банк будет вынужден запросить документы о расходовании наличных.

Также важно правильно оформлять договоры и другие документы с контрагентами для защиты интересов в случае возникновения какой-то спорной ситуации, также это поможет оперативно предоставить документы по запросу банка.

Кроме того, необходимо обратить внимание на заполнение назначения платежа в платежных поручения – там обязательно должно быть указано, за что именно производится оплата и реквизиты договора или счета.

Ну и конечно же, при поступлении запроса со стороны банка необходимо своевременно предоставлять документы, т.к. банк запрашивает документы, только когда это необходимо в соответствии с законом и в случае не предоставления информации и документов может ограничить доступ к платежам и переводам в интернет-банке или отказать в проведении операции.»

Дмитрий Степаняк, ВТБ, о присоединении ВТБ24 к ВТБ

«С нового года будет только банк ВТБ. В нём будут и розничные, и корпоративные направления. Соответственно, будут управляющие, которые будут вести эти бизнес-линии. Пресс-служба будет единой. Полный ребрендинг планируется провести до 1-го апреля».