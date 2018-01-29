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В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125 тыс. руб., увеличившись на 14,1%

29 января 2018

В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125,5 тыс. руб., увеличившись на 14,1% по сравнению с 2016 годом. В России средний размер потребительского кредита составил 141,2 тыс. руб., увеличившись на 12,9% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433,0 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.). В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком АО (54,4 тыс. руб.), Республике Ингушетия (56,4 тыс. руб.), Костромской области (65,0 тыс. руб.) и Республике Марий Эл (68,9 тыс. руб.) (Таблица 2).

При этом самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита в 2017 году были продемонстрированы в Ленинградской области (+57,7%), Санкт-Петербурге (+51,0%), Белгородской (+29,4%) и Липецкой (+26,9%) областях. В Москве значение среднего размера потребительского кредита за данный период увеличилось на 4,4%.

«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. Это позволило банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».

Динамика среднего размера потребительского кредита в регионах РФ в 2016-2017 гг., ед.

 

По регионам

Средний размер потребкредита 2016 году, руб.

Средний размер потребкредита 2017 году, руб.

Динамика

1

г. Москва

414 861

433 034

4,4%

2

Московская область

253 780

292 771

15,4%

3

Ямало-Ненецкий автономный округ

218 823

240 496

9,9%

4

г. Санкт-Петербург

146 560

221 295

51,0%

5

Камчатский край

217 717

220 867

1,4%

6

Ханты-Мансийский АО - Югра

185 847

219 637

18,2%

7

Чукотский автономный округ

199 830

213 955

7,1%

8

Магаданская область

181 217

192 829

6,4%

9

Республика Саха (Якутия)

170 115

175 770

3,3%

10

Свердловская область

155 620

162 425

4,4%

11

Сахалинская область

202 122

159 902

-20,9%

12

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

139 388

158 109

13,4%

13

Хабаровский край

150 213

154 081

2,6%

14

Амурская область

138 338

147 847

6,9%

15

Красноярский край

125 369

142 919

14,0%

16

Самарская область

144 719

140 066

-3,2%

17

Новосибирская область

113 849

138 858

22,0%

18

Забайкальский край

133 909

136 533

2,0%

19

Ростовская область

117 588

133 893

13,9%

20

Астраханская область

116 971

133 812

14,4%

21

Томская область

115 044

132 600

15,3%

22

Республика Бурятия

120 181

132 546

10,3%

23

Калужская область

149 154

132 473

-11,2%

24

Калининградская область

145 167

131 173

-9,6%

25

Ленинградская область

83 051

130 976

57,7%

26

Волгоградская область

113 854

129 631

13,9%

27

Челябинская область

119 965

129 488

7,9%

28

Приморский край

123 392

127 438

3,3%

29

Омская область

105 830

126 108

19,2%

30

Краснодарский край

106 251

125 895

18,5%

31

Иркутская область

110 071

125 599

14,1%

32

Ставропольский край

115 350

123 461

7,0%

33

Рязанская область

107 525

122 975

14,4%

34

Пермский край

128 660

122 336

-4,9%

35

Республика Адыгея

109 438

122 225

11,7%

36

Тульская область

96 820

119 963

23,9%

37

Саратовская область

108 732

118 949

9,4%

38

Оренбургская область

102 217

117 424

14,9%

39

Ульяновская область

93 387

116 543

24,8%

40

Кабардино-Балкарская Республика

100 362

115 201

14,8%

41

Республика Мордовия

114 888

114 289

-0,5%

42

Тверская область

101 664

114 121

12,3%

43

Республика Тыва

118 084

114 118

-3,4%

44

Республика Башкортостан

100 377

113 864

13,4%

45

Республика Калмыкия

106 414

113 848

7,0%

46

Республика Северная Осетия-Алания

104 066

113 788

9,3%

47

Республика Татарстан

100 716

113 135

12,3%

48

Воронежская область

94 308

111 732

18,5%

49

Чувашская Республика

104 251

111 709

7,2%

50

Нижегородская область

90 057

111 318

23,6%

51

Курганская область

97 698

109 753

12,3%

52

Удмуртская Республика

109 195

109 253

0,1%

53

Мурманская область

138 541

109 251

-21,1%

54

Орловская область

105 410

109 061

3,5%

55

Пензенская область

98 979

107 830

8,9%

56

Еврейская автономная область

111 027

107 274

-3,4%

57

Республика Коми

91 401

107 101

17,2%

58

Курская область

96 850

106 956

10,4%

59

Новгородская область

90 315

105 029

16,3%

60

Чеченская республика

91 226

104 661

14,7%

61

Кемеровская область

94 402

104 359

10,5%

62

Тамбовская область

87 905

104 083

18,4%

63

Ярославская область

103 070

100 926

-2,1%

64

Смоленская область

81 680

100 549

23,1%

65

Вологодская область

84 909

99 793

17,5%

66

Липецкая область

77 269

98 033

26,9%

67

Брянская область

78 879

97 735

23,9%

68

Кировская область

95 592

94 117

-1,5%

69

Республика Дагестан

85 478

93 887

9,8%

70

Владимирская область

75 315

92 120

22,3%

71

Республика Хакасия

88 419

92 111

4,2%

72

Белгородская область

69 715

90 225

29,4%

73

Алтайский край

74 879

86 528

15,6%

74

Республика Карачаево-Черкессия

74 125

85 761

15,7%

75

Республика Карелия

69 382

85 126

22,7%

76

Республика Алтай

71 178

82 872

16,4%

77

Архангельская область

75 036

81 067

8,0%

78

Псковская область

64 750

75 772

17,0%

79

Ивановская область

63 800

74 028

16,0%

80

Республика Марий Эл

66 628

68 884

3,4%

81

Костромская область

55 189

64 969

17,7%

82

Республика Ингушетия

55 409

56 393

1,8%

83

Ненецкий автономный округ

149 385

55 449

-62,9%

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