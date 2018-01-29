В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125 тыс. руб., увеличившись на 14,1%

В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125,5 тыс. руб., увеличившись на 14,1% по сравнению с 2016 годом. В России средний размер потребительского кредита составил 141,2 тыс. руб., увеличившись на 12,9% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Самый высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433,0 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.). В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком АО (54,4 тыс. руб.), Республике Ингушетия (56,4 тыс. руб.), Костромской области (65,0 тыс. руб.) и Республике Марий Эл (68,9 тыс. руб.) (Таблица 2).
При этом самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита в 2017 году были продемонстрированы в Ленинградской области (+57,7%), Санкт-Петербурге (+51,0%), Белгородской (+29,4%) и Липецкой (+26,9%) областях. В Москве значение среднего размера потребительского кредита за данный период увеличилось на 4,4%.
«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. Это позволило банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».
Динамика среднего размера потребительского кредита в регионах РФ в 2016-2017 гг., ед.
|
|
По регионам
|
Средний размер потребкредита 2016 году, руб.
|
Средний размер потребкредита 2017 году, руб.
|
Динамика
|
1
|
г. Москва
|
414 861
|
433 034
|
4,4%
|
2
|
Московская область
|
253 780
|
292 771
|
15,4%
|
3
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
218 823
|
240 496
|
9,9%
|
4
|
г. Санкт-Петербург
|
146 560
|
221 295
|
51,0%
|
5
|
Камчатский край
|
217 717
|
220 867
|
1,4%
|
6
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
185 847
|
219 637
|
18,2%
|
7
|
Чукотский автономный округ
|
199 830
|
213 955
|
7,1%
|
8
|
Магаданская область
|
181 217
|
192 829
|
6,4%
|
9
|
Республика Саха (Якутия)
|
170 115
|
175 770
|
3,3%
|
10
|
Свердловская область
|
155 620
|
162 425
|
4,4%
|
11
|
Сахалинская область
|
202 122
|
159 902
|
-20,9%
|
12
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
139 388
|
158 109
|
13,4%
|
13
|
Хабаровский край
|
150 213
|
154 081
|
2,6%
|
14
|
Амурская область
|
138 338
|
147 847
|
6,9%
|
15
|
Красноярский край
|
125 369
|
142 919
|
14,0%
|
16
|
Самарская область
|
144 719
|
140 066
|
-3,2%
|
17
|
Новосибирская область
|
113 849
|
138 858
|
22,0%
|
18
|
Забайкальский край
|
133 909
|
136 533
|
2,0%
|
19
|
Ростовская область
|
117 588
|
133 893
|
13,9%
|
20
|
Астраханская область
|
116 971
|
133 812
|
14,4%
|
21
|
Томская область
|
115 044
|
132 600
|
15,3%
|
22
|
Республика Бурятия
|
120 181
|
132 546
|
10,3%
|
23
|
Калужская область
|
149 154
|
132 473
|
-11,2%
|
24
|
Калининградская область
|
145 167
|
131 173
|
-9,6%
|
25
|
Ленинградская область
|
83 051
|
130 976
|
57,7%
|
26
|
Волгоградская область
|
113 854
|
129 631
|
13,9%
|
27
|
Челябинская область
|
119 965
|
129 488
|
7,9%
|
28
|
Приморский край
|
123 392
|
127 438
|
3,3%
|
29
|
Омская область
|
105 830
|
126 108
|
19,2%
|
30
|
Краснодарский край
|
106 251
|
125 895
|
18,5%
|
31
|
Иркутская область
|
110 071
|
125 599
|
14,1%
|
32
|
Ставропольский край
|
115 350
|
123 461
|
7,0%
|
33
|
Рязанская область
|
107 525
|
122 975
|
14,4%
|
34
|
Пермский край
|
128 660
|
122 336
|
-4,9%
|
35
|
Республика Адыгея
|
109 438
|
122 225
|
11,7%
|
36
|
Тульская область
|
96 820
|
119 963
|
23,9%
|
37
|
Саратовская область
|
108 732
|
118 949
|
9,4%
|
38
|
Оренбургская область
|
102 217
|
117 424
|
14,9%
|
39
|
Ульяновская область
|
93 387
|
116 543
|
24,8%
|
40
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
100 362
|
115 201
|
14,8%
|
41
|
Республика Мордовия
|
114 888
|
114 289
|
-0,5%
|
42
|
Тверская область
|
101 664
|
114 121
|
12,3%
|
43
|
Республика Тыва
|
118 084
|
114 118
|
-3,4%
|
44
|
Республика Башкортостан
|
100 377
|
113 864
|
13,4%
|
45
|
Республика Калмыкия
|
106 414
|
113 848
|
7,0%
|
46
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
104 066
|
113 788
|
9,3%
|
47
|
Республика Татарстан
|
100 716
|
113 135
|
12,3%
|
48
|
Воронежская область
|
94 308
|
111 732
|
18,5%
|
49
|
Чувашская Республика
|
104 251
|
111 709
|
7,2%
|
50
|
Нижегородская область
|
90 057
|
111 318
|
23,6%
|
51
|
Курганская область
|
97 698
|
109 753
|
12,3%
|
52
|
Удмуртская Республика
|
109 195
|
109 253
|
0,1%
|
53
|
Мурманская область
|
138 541
|
109 251
|
-21,1%
|
54
|
Орловская область
|
105 410
|
109 061
|
3,5%
|
55
|
Пензенская область
|
98 979
|
107 830
|
8,9%
|
56
|
Еврейская автономная область
|
111 027
|
107 274
|
-3,4%
|
57
|
Республика Коми
|
91 401
|
107 101
|
17,2%
|
58
|
Курская область
|
96 850
|
106 956
|
10,4%
|
59
|
Новгородская область
|
90 315
|
105 029
|
16,3%
|
60
|
Чеченская республика
|
91 226
|
104 661
|
14,7%
|
61
|
Кемеровская область
|
94 402
|
104 359
|
10,5%
|
62
|
Тамбовская область
|
87 905
|
104 083
|
18,4%
|
63
|
Ярославская область
|
103 070
|
100 926
|
-2,1%
|
64
|
Смоленская область
|
81 680
|
100 549
|
23,1%
|
65
|
Вологодская область
|
84 909
|
99 793
|
17,5%
|
66
|
Липецкая область
|
77 269
|
98 033
|
26,9%
|
67
|
Брянская область
|
78 879
|
97 735
|
23,9%
|
68
|
Кировская область
|
95 592
|
94 117
|
-1,5%
|
69
|
Республика Дагестан
|
85 478
|
93 887
|
9,8%
|
70
|
Владимирская область
|
75 315
|
92 120
|
22,3%
|
71
|
Республика Хакасия
|
88 419
|
92 111
|
4,2%
|
72
|
Белгородская область
|
69 715
|
90 225
|
29,4%
|
73
|
Алтайский край
|
74 879
|
86 528
|
15,6%
|
74
|
Республика Карачаево-Черкессия
|
74 125
|
85 761
|
15,7%
|
75
|
Республика Карелия
|
69 382
|
85 126
|
22,7%
|
76
|
Республика Алтай
|
71 178
|
82 872
|
16,4%
|
77
|
Архангельская область
|
75 036
|
81 067
|
8,0%
|
78
|
Псковская область
|
64 750
|
75 772
|
17,0%
|
79
|
Ивановская область
|
63 800
|
74 028
|
16,0%
|
80
|
Республика Марий Эл
|
66 628
|
68 884
|
3,4%
|
81
|
Костромская область
|
55 189
|
64 969
|
17,7%
|
82
|
Республика Ингушетия
|
55 409
|
56 393
|
1,8%
|
83
|
Ненецкий автономный округ
|
149 385
|
55 449
|
-62,9%