В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125 тыс. руб., увеличившись на 14,1%

В 2017 году средний размер потребительского кредита в Иркутской области составил 125,5 тыс. руб., увеличившись на 14,1% по сравнению с 2016 годом. В России средний размер потребительского кредита составил 141,2 тыс. руб., увеличившись на 12,9% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Самый высокое значение среднего размера потребительского кредита в 2017 году было зафиксировано в Москве (433,0 тыс. руб.), Московской области (292,8 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (240,5 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (221,3 тыс. руб.). В свою очередь, самое низкое значение среднего размера потребительского кредита отмечено в Ненецком АО (54,4 тыс. руб.), Республике Ингушетия (56,4 тыс. руб.), Костромской области (65,0 тыс. руб.) и Республике Марий Эл (68,9 тыс. руб.) (Таблица 2).

При этом самые высокие темпы роста среднего размера потребительского кредита в 2017 году были продемонстрированы в Ленинградской области (+57,7%), Санкт-Петербурге (+51,0%), Белгородской (+29,4%) и Липецкой (+26,9%) областях. В Москве значение среднего размера потребительского кредита за данный период увеличилось на 4,4%.

«На фоне стабилизации ситуации в экономике, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования и увеличения среднего размера потребительского кредита, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане с хорошей кредитной историей, которые после некоторого перерыва стали охотнее прибегать к заемным средствам. Это позволило банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».

Динамика среднего размера потребительского кредита в регионах РФ в 2016-2017 гг., ед.