Сергей Шкурко, сеть лазертаг-арен «Портал»: «Иркутская область – мекка для стартапов!»

О нежелании банков выдавать кредиты микробизнесу, кадровых проблемах современных финансовых учреждений, навязывании страховок, потенциале Иркутской области для стартапов и трех китах финансового благополучия рассказывает Сергей Шкурко, генеральный директор сети лазертаг-арен «Портал».

Фото из личного архива С.Шкурко

Про банки. Я пользуюсь платежными картами Сбербанка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, а с учетом необходимости обслуживать банковский кредит, есть ещё и карта ВТБ.

Со Сбербанком сейчас нельзя не работать, если тебе необходимо совершать денежные переводы, оплачивать услуги. За последние пять лет они хорошо проработали систему доступности: онлайн-банк и мобильное приложение, банкоматы в торговых центрах и супермаркетах, павильоны на остановках. Мы к этому уже привыкли, это ведь удобно. Но я часто бываю в Новосибирске – там о таких киосках даже не знают – у них банкоматы доступны только в отделениях и ТРЦ. Поэтому, прежде чем ругать Сбербанк в Иркутске, попробуйте воспользоваться их услугами в Новосибирске. Там всё гораздо хуже. Однако на удобстве и доступности все плюсы этого банка, к сожалению, заканчиваются.

Про работу банков. Недавно мне нужно было заплатить административный штраф в Екатеринбурге, у нас там филиал. Перед Новым годом я это сделать не смог из-за праздничной чехарды, поэтому пришел в офис третьего января. А там – огромные очереди, работает только часть отделений, и мне прямо жалко бедных операторов, которые вынуждены работать в такой ситуации. Очевидно же, что Сбербанк, имея мощнейшую IT-структуру, должен делать анализ и открывать необходимое количество филиалов для того, чтобы люди не стояли в очередях по часу. Почему я должен на это тратить свое время, да еще и платить комиссию за обслуживание? В отделение я пошёл не добровольно: через Сбербанк онлайн у меня не получилось найти получателя по ИНН, поэтому я был вынужден поехать в офис и сделать это через оператора.

В 2011 году в банках люди хотели работать, там были хорошие зарплаты и кадры были намного квалифицированнее. Сейчас банки, особенно Сбербанк, делают ставку на IT-инфраструктуру, ведь большой перечень вопросов сейчас

можно решать через онлайн-сервисы. Поэтому на сегодняшний день банки переживают большие трудности с персоналом. Если я прихожу в банк и хочу получить какую-то услугу, выходящую за рамки шаблона, банковские работники просто теряются: у них зачастую очень низкие зарплаты и соответствующая квалификация.

Про банки, бизнес и государство. Единственный с кем обычно я общаюсь в банке – это менеджер, отвечающий за выдачу кредитов. И тут всё плохо. Обычно, это молодые специалисты, не желающие разбираться в тонкостях нашего бизнеса. У нас дорогостоящее, технически сложное игровое оборудование, с которым банкиры просто не знают, что делать, в случае чего. У нас нет промышленной техники, автомобилей, офисов, недвижимости. Зачем им рисковать, если можно просто отказать?

И вот эта их позиция – крах всей нашей банковской системы. Это относится к большей части бизнесов, не обеспеченных понятными и ликвидными активами. Если у тебя товар – они идут на склад, оценивают, и считают стандартными инструментами. Если ты берешь автомобили, лизинговая схема стандартная, если коммерческую недвижимость – тоже. А вот если ты захочешь купить, к примеру, серверы, чтобы разрабатывать программное обеспечение, или оплатить труд IT специалистов, то в 99% случаев тебе на эти цели не дадут кредит в банке. Потому что там не знают, как оценить перспективу. У них нет соответствующего инструментария. Когда я задал вопрос на «SBERTALKS 2.0» по этой теме, директор Управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка Сбербанка Наталья Волощенко честно ответила, что у Сбербанка – банка всея России, не будем скромничать, – нет ни одного нормального и доступного инструмента для того, чтобы финансировать стартапы. А Иркутская область – это же мекка для стартапов! У нас же электричество под боком, оно дешевое. Иркутск не зря называют столицей майнинга. В Братске оно должно быть ещё дешевле, но об этом городе мало кто знает в мире. И мы, сидя на электричестве, не хотим это развивать, а вот китайцы уже постепенно начинают, но это совсем другая история.

Фото из личного архива С.Шкурко

В общем, за несколько лет общения с банками я сделал вывод, что всё зависит от человека, который с нами разговаривает. И тут – всё через знакомство: либо ты лично знаешь адекватного менеджера, либо тебя на него могут вывести. Больше никак.

Первый кредит для нашего бизнеса мы оформляли на частное лицо – на меня. Я пришел к знакомой девушке, которая работала на тот момент в Сбербанке, и спросил, может ли она мне помочь. И она помогла, посмотрела все документы, позадавала вопросы, и оформила нам кредит. Мы его использовали на развитие бизнеса, и честно выплатили. Потом она перешла в отдел по работе с юридическими лицами, и следующий кредит мы получали уже на юридическое лицо, и снова именно она нам очень помогла. Второй кредит мы тоже выплатили, но на этом хорошие времена закончились, так как наша «добрая фея» покинула банковскую сферу.

В 2016 году, уже после кризиса, нам понадобились деньги, для пополнения оборотных средств. Мы пытались взять кредит в двух банках, и нам пришлось пройти 9 кругов ада, собрать кипы документов, чтобы в итоге получить отказ. Потом, в одном из банков нам дали рекомендацию, нашёлся поручитель, и уже, после того, как управляющий банком лично пообщался со мной, мы смогли решить, на каких условиях можем получить финансирование. В итоге, к

обоюдному согласию нам всё же удалось прийти. Кстати, недавно нам понадобилась большая сумма, и мы смогли рефинансировать этот кредит – опять же, только после нового поручительства.

Все наши кредиты на бизнес всегда выплачивались вовремя, а это уже семь лет. Но мы до сих пор не попадаем в списки надежных партнёров для банков, у нас ведь не совсем классический бизнес, а у банков нет системы оценки подобных проектов. В нашем государстве, по моему мнению, совсем не нужен не нужен микробизнес и, тем более, самозанятые люди.

Про личные кредиты. Мимо «счастья» ипотеки я прошел, мне повезло: предприятие, в котором я работал – тогда были счастливые богатые времена – построило девятиэтажный дом, и мне предложили за 40% от стоимости жилья подписать пятилетний контракт. Так я и заработал себе первую квартиру.

Зато у меня было два автокредита, и оба я оформлял в автосалонах. Есть там одна интересная вещь – то, о чем банки особо не любят говорить. Когда я пришел за первым автомобилем, мне озвучили сумму платежа, которая была несколько больше той, которую я подсчитал сам. Оказалось, меня застраховали от всего, чего только можно. В итоге, переговоры получились жесткие. Мы долго препирались, пока, наконец, я не сказал: «Девушка, я вам сейчас задам четкий и ясный вопрос, ответьте, пожалуйста, на него. Подпишем ли мы с вами кредитный договор, если я не подпишу эту страховку?». И только после этого она призналась, что это не обязательно.

Второй автокредит я брал в ВТБ, и там тоже был «торг до слез»:

– Сергей, ну вы должны застраховать свою жизнь!

– Объясните мне, зачем? Если я потеряю работу, вам останется моя машина и квартира. Стоимость этого имущества в разы превышает выдаваемую. Если вы переживаете за моих родственников, которым достанутся мои долги, то они так же смогут продать мою квартиру и машину, всё закрыть, и у них еще тьма денег останется.

Я-то понимаю, что мой кредит перестрахован уже многократно: они могут прийти со стопкой подписанных мною документов в суд и получить решение. И мне жаль финансово неграмотных людей, которые подписывают страховки и платят эти огромные деньги. Печально, что этот рынок закрыт, и рядовых людей не просвещают о том, как работать с банками: что обязательно подписывать, а что нет. Государство знает об этих страховках – оно же получает отчеты от страховых компаний, и, тем не менее, эти компании продолжают лютовать, потому что там крутятся бешеные деньги. Представьте себе автомобиль, который мы страхуем два раза. Сам автомобиль является залогом. Мы его страхуем на полную стоимость КАСКО. А это немаленькие деньги. И еще они хотят застраховать мою жизнь – вдруг что. Так они либо за мою жизнь получат, либо страховку за автомобиль. Зачем им и то, и другое?

Фото из личного архива С.Шкурко

Неграмотный потребитель – еще один бич нашей банковской отрасли. Никто не хочет читать договоры. Банки кладут договор на стол – подписывайте. И менеджеры этих банков очень удивляются, когда я устраиваюсь в кресле поудобнее и начинаю его читать. Написано же: «договор». Я должен с банком о чем-то «договориться». Поэтому я буду его читать, буду задавать неприятные вопросы, и им придется мне всё объяснять: как, зачем и почему. А ведь, кроме как по страховке, подвинуть банк по каким-то пунктам невозможно. Никто не будет под рядового клиента составлять индивидуальный договор и подбирать условия. Либо подписываешь, либо нет. По идее, этим должен заниматься антимонопольный комитет. Но что-то не заметно, чтобы в этом направлении велась какая-то работа.

Про российскую банковскую систему. Если коротко и в общем, могу сказать, что мы относимся к странам третьего мира. Поведение российских банков не может претендовать на лидерство в мировой экономике, потому что они

недоразвиты в своем сервисе, услугах, подходу к клиентам.

Про финансовые принципы. Когда-то я жил очень бедно. Нас с братом воспитывала мама. Когда я окончил институт, в первый год работы поставил себе правило: всегда жить зарплатой вперед. Допустим, десятого числа я получаю зарплату. Так вот, до десятого числа следующего месяца я эту зарплату не трогаю. И только когда у меня на счету уже две зарплаты, я начинаю тратить первую. Это минимальная страховка, которую я мог себе тогда создать. Поэтому первое правило: не жить в аванс. Я на самом деле против авансов, не понимаю, зачем людям их платят. Я хочу сначала полностью заработать, и только потом получить. Это мотивирует и дисциплинирует. Отпускные тоже не понимаю: человеку дают вперед деньги, и по окончании месяца ему уже не на что жить. Очень многие попадаются в эту ловушку.

Второе правило: есть вещи, которые можно покупать в кредит, а есть те, которые нельзя. Я согласен на машину в кредит. Что касается жилья… Русский менталитет не позволяет нам жить без собственного угла. Лет через 20-30, если

Россия еще будет на карте мира, это, может, и изменится.

Я недавно купил новую квартиру и делаю в ней ремонт. Я подсчитал, что я десятилетиями бы мог жить в хороших съемных апартаментах, с отличным ремонтом, переезжая раз в пару лет, если бы мне там надоедало. Ипотека никогда не окупится с точки зрения инвестиций. Это инвестиция не для тебя, а для твоих внуков в лучшем случае.

Те люди, которые считают, что лучше отдавать 20 тысяч рублей в месяц за свою квартиру, а не за съемную, просто не считали. Если сесть, подсчитать, сколько процентов ты переплачиваешь помимо самой стоимости недвижимости, сколько ты еще вложишь в ремонт (а он, скорее всего, будет не единственным), приплюсовать к этому постоянное содержание квартиры, страховку… Всё начинает выглядеть немного по-другому. Это десятилетия окупаемости.

Третье правило: деньги любят счет. Раз в неделю я сажусь и полностью свожу все свои финансы. Это обязательно нужно делать: пересчитывать деньги бизнеса, личные, кредиты, одолженные и занятые средства, иначе легко запутаться.

Про инвестиции. Мне регулярно задают вопрос: «Есть определенная сумма, куда ее выгоднее вложить?» Мой ответ: если не знаешь, куда инвестировать – потрать. Отправься в путешествие, купи себе автомобиль, если хватает – квартиру. Но ни в коем случае не клади на депозит. Максимальный депозит у нас в банках какой, 8%? А инфляция? По итогам 2017 года она была на уровне 2,5 %. Но это такая же медийная брехня, как и мнимая поддержка малого и

среднего предпринимательства. Я оцениваю реальную инфляцию в 15-16%. Мы смотрим на цены на бензин и видим – вот она, инфляция, вот оно, удорожание! Он подорожал гораздо больше, чем на 2,5 %. Соответственно, если из средних 6% депозита вычесть 16% средней инфляции, получим ежегодный минус капиталу в 10%. Поэтому никаких депозитов!

Про траты. Люблю вкусно покушать, ничего не могу с этим поделать, знаю все хорошие заведения в городе, консультирую на эту тему друзей (смеется). Люблю кино, часто хожу в кинотеатр.

Фото из личного архива С.Шкурко

Про отдых. Первые пять лет я проработал без отпуска. Теперь раз в год летаю на отдых. Это не только «тюлений» отдых на курортах Таиланда, но и спортивный отдых на горнолыжных склонах, очень люблю бывать в Шерегеше (это горнолыжный курорт в Кемеровской области). Про первые деньги. Когда мне было около 11 лет, нам с братом платили какие-то копейки за подсобные работы в торговом павильоне. Позже мы подрабатывали на выставках собак: продавали билеты, помогали с наведением порядка, встречали участников и гостей…

Про кризис. Кризис 2014 года сильно сказался на нашем бизнесе. Но, одновременно, мы стали сильнее, умнее. Детские праздники – а мы зарабатываем именно на них – это последнее, на чем начинают экономить. Ещё осенью 2014 года у нас везде были хорошие выручки. Первый провал, от которого мы ахнули, случился в феврале 2015-го. Сезон у нас с сентября по май. До мая мы кое-как дотянули, не понимая до конца, что происходит. В июне мы собрались советом директоров, решали, как дальше жить. В целом, покупательская способность упала очень сильно. Теперь, начиная с 2014 года, мы пересматриваем все наши бюджеты вдоль и поперек: глядим, где можем усилиться по выручке, где ужаться по расходам. Мы стали более эффективными с точки зрения бизнеса, и я надеюсь, что в этом году мы придём к тому, как финансово чувствовали себя в 2014-м. На это ушло четыре года.