Темп роста инвестиций в Иркутской области увеличился на 4,5%

По темпам роста инвестиций Иркутская область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе и на восьмое в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– За девять месяцев 2017 года прирост показателя составил 4,5% к соответствующему периоду 2016 года, а годом ранее объем инвестиций составил порядка 248 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2015 года. Это лишь один из показателей эффективности реализации государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 года, – отмечается в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на замминистра экономического развития региона Марину Петрову.

По её словам, на развитие разных направлений, повышающих инвестиционную привлекательность региона в 2017 году из бюджета Иркутской области выделили более 2 млрд рублей.

– Основными результатами реализации мероприятий госпрограммы стали рост промышленного производства и объёма инвестиций, – пояснила Марина Петрова. – Кроме того, в 2016 году государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» присвоена высокая оценка эффективности – 91,7%.

Еще один показатель эффективности – сводный индекс промышленного производства. За 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого он составил 104,7%.

Это стало возможным благодаря росту добывающей и обрабатывающей промышленностей, а также росту производства и распределения электроэнергии, газа и воды. По этому показателю Иркутская область входит в первую четверку среди субъектов СФО.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы были предоставлены межбюджетные трансферты моногородам Иркутской области. Государственную поддержку получили 44 предприятия, на которых создали 104 рабочих места, сообщают в правительстве Иркутской области.