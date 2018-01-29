Более 1 млрд рублей потратят на капитальный ремонт лифтов в Приангарье

Фото: da4ka.spb.ru

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области провел электронные аукционы по привлечению подрядных организаций на ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Значительное количество многоквартирных домов, оснащенных лифтами, построено более 20 лет назад. Своевременный ремонт лифтового оборудования и замена лифтов на более современные модели обеспечит безопасность и комфорт жителям многоэтажек.

Работы по ремонту и замене лифтового оборудования ведутся в области регулярно, но такой большой объем работ запланирован Фондом впервые. Так¸ если в 2017 году Фондом заменено лифтовое оборудование в 20 МКД, то в текущем году лифты будут отремонтированы в 157 домах Иркутска, Ангарска, Саянска, Братска, Усть-Илимска.

Как сообщил генеральный директор Фонда капремонта МКД Денис Быков, в ближайшее время будут заключены договоры на сумму более 1 млрд рублей с победителями электронных аукционов. Подрядные организации приступят к работе незамедлительно, все работы будут завершены в 2018 году.