Связь-Банк вывел на рынок новый вклад «Ежемесячный доход» со ставкой до 7,71%

С 26 января Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) вывел на рынок новый вклад «Ежемесячный доход» со ставкой до 7,71% годовых в рублях с учетом капитализации.

Главной отличительной особенностью и преимуществом нового депозита стала возможность получать доход по вкладу каждый месяц.

Открыть новый вклад можно в рублях РФ, долларах США или евро на 3, 6 или 12 месяцев. от минимальной суммы в 30 000 рублей, 500 долларов США или 500 евро.

Доходность по вкладу варьируется в зависимости от суммы вклада, срока и выбранного клиентом способа выплаты процентов (с капитализацией или без) от 6,60 до 7,71% годовых в рублях, от 0,48 до 1,51% годовых в долларах США и от 0,01 до 0,22% годовых в евро.

Проценты могут выплачиваться по желанию клиента на карту Банка, вклад «До востребования» или на открытый в Банке «Накопительный счет». В конце срока депозит «Ежемесячный доход» автоматически продлевается на тот же период.

«Финансовые возможности у всех разные, следовательно, и условия вкладов тоже должны быть разработаны специально для каждого клиента. Мы уверены, что новый вклад будет особенно востребован клиентами, использующими депозит для получения пассивного дохода - ежемесячные выплаты будут приятной добавкой к зарплате или пенсии. Минимальная сумма вклада - всего 30 тысяч рублей, очень удобна для тех, кто только начинает накапливать сбережения», – прокомментировала запуск депозита Директор Департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Карасева.