Дальневосточный банк сообщил об изменении порядка учета поступлений в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) и госпошлины

ПАО «Дальневосточный банк» информирует об изменении порядка учета поступлений в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) и государственной пошлины в связи с вступлением в силу с 02.01.2018 Положения Банка России от 29.11.2017 № 618-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов».

Указанные поступления, подлежащие перечислению в федеральный бюджет, зачисляются на счет, открытый Банку России в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (г. Москва), независимо от места уплаты. Реквизиты размещены на сайте Банка России.

Денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП, подлежат перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты). Реквизиты размещены на сайте Банка России.