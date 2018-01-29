Герман Греф выступил на панельной сессии Давосского форума

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял участие в сессии Давосского форума «Управление по принципам Agile в эпоху четвёртой промышленной революции».

«В отличие от технологических гигантов и финтех-компаний, Сбербанк не был компанией, функционирующей по принципам Agile, с самого начала, — рассказал Герман Греф. — Однако мы продемонстрировали, что эту философию управления 21 века можно успешно внедрить. И пользоваться её преимуществами для компании и клиентов — независимо от количества работающих сотрудников».

«Наш Agile-подход начинается с потребностей клиентов и опыта, с тех шагов, которые мы можем делать каждый день для того, чтобы наши клиенты были довольны. Во-вторых, мы трансформируем культуру, в которой работают и творят наши сотрудники, в результате чего увеличивается скорость и продуктивность. В результате мы экономим время наших клиентов, их самый ценный ресурс», — подчеркнул Герман Греф.

Другими участниками сессии стали учёный Эрик Бринолфссон, комиссар по исследованиям, науке и инновациям Европейской комиссии Карлуш Моэдаш, генеральный директор Hitachi Хироаки Наканиши, исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот. Модератором дискуссии выступила декан Школы государственного управления им. Блаватника Оксфордского университета Найре Вудс.