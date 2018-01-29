Сбербанк открыл новый офис в аэропорту Шереметьево

Новый офис Сбербанка открылся сегодня в международном аэропорту Шереметьево. Филиал будет работать ежедневно, в том числе в праздничные дни.

Офис располагается в терминале «Аэроэкспресс» на площади 180 кв.м. С клиентами работают 10 специалистов, в том числе три консультанта по банковским продуктам. Так как значительную часть пассажиропотока аэропорта составляют иностранцы, все сотрудники офиса Сбербанка в Шереметьево готовы общаться с клиентами по-английски.

Приветственное панно отделения оформлено словом «Здравствуйте» на иностранных языках. Интерьеры выдержаны в тематике и цветах авиации с акцентами на российский колорит.

Отделение Сбербанка в Шереметьево является дежурным и работает без выходных. В будние дни обслуживание клиентов производится с 8:30 до 19:30, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье и праздничные дни – с 9:00 до 16:00. В зоне круглосуточного обслуживания 24/7 к услугам клиентов – четыре банкомата, в которых можно как снять, так и внести наличные.

«Ритм современной жизни подразумевает решение многих вопросов в дороге, а для авиапассажиров это особенно актуально. Открывая наш новый офис в Шереметьево, мы повышаем качество сервиса и предоставляем гостям города и москвичам возможность получать финансовые услуги и консультации по пути на самолет или с самолета», — отмечает заместитель Председателя Московского банка ПАО Сбербанк Лариса Болотина.