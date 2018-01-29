Сбрбанк назначил нового Председателя Правления банка

Исполняющим обязанности Председателя Правления дочернего банка Сбербанка на Украине с 1 февраля 2018 года назначена Князева Ирина Алексеевна, ранее работавшая заместителем Председателя Правления ПАО «СБЕРБАНК».

«Ирина Алексеевна Князева — опытный банкир и управленец, имеет высокую деловую репутацию в банковском сообществе Украины, желаю ей успехов в новой роли», — сказал Председатель Совета директоров Банка Л. А. Хасис.

Игорь Юшко покидает пост Председателя Правления ПАО «СБЕРБАНК» 31 января 2018 года в связи с завершением контракта.

Председатель Совета директоров Банка Л. А. Хасис отметил: «От имени Сбербанка и от себя лично благодарю Игоря Юшко за многолетнюю успешную работу и желаю ему дальнейших успехов».