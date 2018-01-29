Альфа-Банк предлагает приветственный овердрафт для клиентов Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы «Открытие»

Альфа-Банк расширяет условия акции для клиентов банков группы «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка. Теперь при открытии счета компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться овердрафтом по ставке 15% годовых. Доступный лимит начинается от 100 тыс. руб. и может достигать 10 млн руб., но не более 40% от среднемесячных оборотов компании за последние 12 месяцев.

Для тех клиентов, у которых оформлен овердрафт в этих банках на сумму не менее 1,5 млн руб., Альфа-Банк предоставит лимит на аналогичную сумму по ставке от 13% до 15% годовых, но не более 10 млн руб.

Кроме этого по условиям акции клиенты бесплатно получают:

открытие счета;

заверение карточки с образцами подписей;

подключение к интернет-банку – «Альфа-Бизнес Онлайн»;

3 месяца обслуживания в рамках выбранного пакета услуг (при условии выбора ежемесячной формы оплаты);

первое внесение наличных на счет;

услуги персонального менеджера.

Акция распространяется на все пакеты услуг, открытые для подключения, кроме ПУ "На старт". Для участия в акции клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, что он является клиентом одного из перечисленных банков.

Клиенты, пришедшие в Альфа-Банк по акции, получат все привилегии, доступные клиентам Альфа-Банка в рамках действующих пакетов услуг. Это управление счетом с любого компьютера через интернет-банк «Альфа-Бизнес Онлайн», а также со смартфона или планшета с помощью мобильного банка «Альфа-Бизнес Мобайл», бонусы от партнеров Альфа-Банка более чем на 130 тыс. руб. и скидки до 30% на товары и услуги для бизнеса по программе «Клуб Клиентов» и многое другое.

Наше сообщение адресовано рынку и в первую очередь тем клиентам, которым ближе высокие стандарты обслуживания в частном банке. Мы уверены в высочайшем уровне качества наших услуг и сервиса, которые уже оценили более 370 тысяч клиентов из сегмента малого бизнеса. Именно поэтому мы запускаем данную акцию.

Реквизиты счета можно забронировать на сайте банка в режиме онлайн за несколько минут. Номер забронированного счета сразу же придет по электронной почте, и клиент сможет указывать его в договорах, счетах и других документах. Предпринимателю останется только активировать счет. Для этого необходимо посетить выбранное при заполнении заявки отделение Альфа-Банка с пакетом необходимых документов. Номер счета после активации не изменится.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.