Альфа-Банк реализовал открытие брокерского счета через Альфа-Клик

Альфа-Банк реализовал удаленное открытие брокерского счета через систему Интернет-Банкинга Альфа-Клик. Чтобы заключить договор на брокерское обслуживание, необходимо авторизоваться в системе Альфа-Клик через форму на сайте Альфа-Директ https://lk.alfadirect.ru/registration или через Мобильное приложение (терминал) Альфа-Директ. Страница, следующая за аутентификацией, содержит полный перечень документов, предусмотренный законодательством для открытия брокерского счета. После ознакомления с пакетом документов, их можно подписать через код, направляемый по смс.

Весь процесс на стороне банка занимает считанные минуты. Регистрация на Бирже длится еще 1 сутки, далее Клиент сможет совершать сделки с любыми инструментами на Московской или Санкт-Петербургской биржах через мобильный или десктопный терминал.



Для клиентов, которые совершают свои первые шаги на Бирже, Альфа-Директ предоставляет возможность пройти бесплатное обучение или выбрать решения, в большей степени подходящие «новичкам» — торговые роботы или персональный брокер.

Альфа-Директ — это подразделение Альфа-Банка, предоставляющее консультации и доступ к торгам на биржевом и внебиржевом рынках. Решения Альфа-Директ позволяют инвесторам контролировать и управлять своими финансовыми активами в режиме реального времени из любой точки мира. Мобильное приложение Альфа-Директ — лауреат премий Цифровые вершины и TagAwards.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.