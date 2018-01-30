«АктивКапитал Банк» изменил фирменное наименование и реквизиты лицензии

«АктивКапитал Банк» с 26 января 2018 года изменил полное и сокращенное фирменное наименование Банка и реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России.

Новое полное фирменное наименование Банка:

на русском языке: Акционерное общество «АктивКапитал Банк»;

на английском языке: Joint-stock company «ActiveCapital Bank».

Новое сокращенное фирменное наименование Банка:

на русском языке: АО «АК Банк»;

на английском языке: JSC «AC Bank».

Банком России выдана новая лицензия:

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3006 от 22.01.2018.

Изменение наименования Банка не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей Банка по отношению к своим клиентам и контрагентам. Переоформление договоров с использованием нового наименования Банка не требуется, все договоры и соглашения, заключенные Банком ранее, сохраняют свое действие.

Информация о дате замены наименования в справочнике БИК будет дополнительно размещена на сайте Банка в сети Интернет (www.acbank.ru). При осуществлении платежей и оформлении платежных документов до указанной даты следует использовать прежнее наименование Банка.

С даты внесения изменений в части наименования Банка в Справочник БИК не будут приниматься к исполнению расчетные документы и иные распоряжения о перечислении денежных средств, содержащие прежнее наименование Банка.