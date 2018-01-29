Два человека погибли на пожаре в гостевом доме на Ольхоне

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Утром 28 января произошёл пожар в гостевом доме в посёлке Хужир, на котором погибли двое человек, дом был уничтожен огнём полностью. При этом из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причину возгорания. По предварительной версии, пожар мог возникнуть по электротехнической причине, поскольку начался в нежилой комнате. Специалистами Испытательной пожарной лаборатории с очага возгорания взяли образцы электропроводки для установления точной его причины.

Заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору полковник внутренней службы Виктор Пашков отметил, что в регионе ухудшается обстановка с техногенными пожарами и последствиями от них. Только за прошедшие выходные дни в регионе зарегистрировано 22 пожара.

В Правительство Иркутской области направлены предложения для включения их в комплекс мероприятий с целью стабилизации оперативной обстановки в регионе. Так, планируется сформировать комплексные бригады для оценки противопожарного состояния жилья и принятия дополнительных мер для предотвращения гибели людей на них.