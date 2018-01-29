Первый заём на модернизацию технологии производства под 5% годовых профинансировал Фонд развития промышленности Иркутской области

Фонд развития промышленности Иркутской области совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (ФРП, г. Москва) 28 декабря 2017 года заключил первый договор целевого займа по программе «Проекты развития». Заём предоставлен АО «МеталлАктивгрупп» на реализацию проекта модернизации существующей линии завода по производству металлизованных окатышей, расположенного в пос. Михайловка Черемховского района. Общая стоимость проекта составляет 84 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: irkobl.ru

– Это первый заём, одобренный федеральным ФРП, в Сибирском федеральном округе. Заём в 40 млн рублей сроком на четыре года по ставке 5% годовых предоставлен за счет федерального и регионального источников: 28 млн рублей предоставит федеральный ФРП и 12 млн рублей профинансировано региональным фондом, – сообщил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

Железо прямого восстановления является сырьем для выплавки качественной стали и сплавов, а также применяется в качестве железного осадителя при обогащении никелевых руд. В рамках проекта компания модернизирует линию производства металлизованных окатышей для увеличения производительности предприятия и повышения качества готового продукта по содержанию железа. Также будет проведено техническое перевооружение дробильно-сортировочного комплекса, отделения кускового дробления, отделения силосного склада (склада готовой продукции).

– Льготный заём поможет предприятию усовершенствовать технологию производства железа прямого восстановления на основе сырьевых ресурсов Иркутской области. Реализация данного проекта позволит получить продукт, соответствующий качественным показателям наилучших сортов железа прямого восстановления на мировом рынке, – отметил финансовый директор АО «МеталлАктивгрупп» Денис Федотов.

Новое оборудование позволит более тонко осуществлять настройку фракционного состава и сепарацию шихтового материала, а также более качественно осуществлять отбор металлизованного продукта, что позволит сделать процесс производства более контролируемым и управляемым, и, соответственно, более рентабельным.

– В результате реализации проекта за период пользования займом объем налоговых поступлений в бюджеты различных уровней составит около 117 млн рублей. Кроме того, на производстве задействовано порядка 120 человек, это жители Усольского и Черемховского районов, за счет реализации проекта будут созданы новые рабочие места. Производственная мощность завода после модернизации повысится на 10%, – дополнил директор Фонда развития промышленности Иркутской области Анатолий Коляда.

Следует отметить, что на сегодня в России создано 39 региональных фондов развития промышленности, из них 28 фондов имеют подписанное соглашение о сотрудничестве с ФРП. На территории Сибирского федерального округа региональные фонды созданы в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае. Всего с момента создания ФРП этой структурой совместно с региональными фондами было одобрено 15 проектов в 11 регионах: в Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Свердловской, Тульской, Ульяновской областях и Удмуртской Республике одобрено по

одному проекту, в Волгоградской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Татарстан – по два проекта.