Народная инвентаризация началась в городах Иркутской области

В Иркутской области по инициативе депутата Законодательного собрания Эдуарда Дикунова началась реализация проекта «В поле зрения». Его цель – найти применение неиспользуемым и заброшенным зданиям и земельным участкам, а также не допустить утраты памятников архитектуры, которые находятся в аварийном состоянии.

– Мы призываем горожан высказывать свои предложения о том, как должен использоваться тот или иной пустующий объект. У жителей определенно есть свои идеи. Проект «В поле зрения» – это трибуна для выражения гражданского мнения и средство общественного контроля за тем, как власть реагирует на запросы горожан, – говорит Эдуард Дикунов. – Команда проекта, привлекая активных граждан, общественные организации, СМИ и собственников объектов, стремится найти пустующей недвижимости полезное применение.

Особое внимание будет уделено неиспользуемому областному имуществу, в том числе неучтенному. Государственная собственность – это публичное имущество и оно должно не простаивать, а работать в интересах жителей, подчеркивает Эдуард Дикунов. Реализация проекта позволит создать открытую, общедоступную базу данных неиспользуемой недвижимости. Это база может быть полезна гражданам, общественным организациям и субъектам предпринимательства.

Проект разбит на несколько этапов. Один из них – народная инвентаризация: организаторы принимают от граждан сообщения о пустующих объектах недвижимости, ветхих памятниках архитектуры и помещениях, которые на их взгляд, используются неправильно. Далее устанавливается правовой статус объекта и проводится работа с собственником и органами власти по поводу дальнейшей судьбы этого имущества.

Объекты можно наносить на интерактивную карту на сайте проекта. Информация также принимается в группах «В поле зрения» в социальных сетях и на «горячую линию» 8-800-500-95-23 (звонок бесплатный), на Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-902-515-51-76 и на электронную почту info@vpolezreniya.ru. Необходимо отправить фото объекта и данные о его месте расположения.

Еще один этап проекта – голосование за варианты возможного использования пустующих объектов. На сайте любой желающий может оставить свой голос за ту сферу, в которой, на его взгляд, должны найти применение здание или земельный участок. Мнение жителей организаторы проекта передадут властям для решения дальнейшей судьбы неиспользуемых объектов.

Также планируется провести конкурс эскизов, в которых архитекторы, дизайнеры, проектировщики изобразят, каким они видят новый облик пустующих и заброшенных зданий, аварийных памятников архитектуры. Посредством открытого голосования определятся авторы лучших работ.