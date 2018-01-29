Состоялась первая сессия по благоустройству общественных пространств Иркутска

Фото: admirk.ru

Более 200 иркутян приняли участие в первой сессии по соучаствующему проектированию в Иркутске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на которой обсуждались общественные пространства Свердловского округа.

Для проведения проектирования все участники сессии разделились на шесть рабочих групп для обсуждения различных пространств. Всего на было представлено пять площадок: центральная площадь Академгородка, Падь Долгая микрорайона Первомайский, сквер в микрорайоне Приморский, Вампиловский сквер в микрорайоне Первомайский, студенческий сквер на улице Игошина. Проектированием площади Академгородка занимались сразу две рабочих группы. Каждая группа должна была определить, какие обязательные объекты должны разместиться на проектируемой территории: спортивные и детские площадки, дорожно-тропиночная сеть, малые архитектурные формы, фонтаны, а также как будет использоваться данное пространство жителями после проведения благоустройства.

В зале был установлен ящик, куда все желающие могли подать свои предложения по благоустройству других общественных пространств, не вошедших в обсуждение.

Итогом сессии стало представление каждой группой результатов своей работы. Полученные результаты лягут в основу дизайн-проектов общественных территорий.

Следующие сессии по соучаствующему проектированию пройдут: в Правобережном округе – в 18.00 31 января в коворкинг-центре «Точка Кипения» (ул. 5-й Армии, 2/1, 6 этаж), в Октябрьском округе в 18.00 7 февраля в ДКЦ «Дружба» (проспект Маршала Жукова, 56), в Ленинском округе – в 18.00 14 февраля в школе № 69 (ул. Летописца Нита Романова, 23).