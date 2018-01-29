Котельная в Братске работает в штатном режиме

Параметры теплоносителя и температура в помещениях жилых домов, учреждений образования и других объектов Правобережного района Братска соответствует нормативам. Об этом сообщает комитет ЖКХ администрации города.

Как сообщалось ранее, на котельной ООО «АТК» в Правобережном районе на прошлой неделе произошло снижение параметров теплоносителя.

Причиной снижения температуры горячей воды стало сильное промерзание топлива из-за аномально низких температур и обильного снега, сообщает пресс-служба администрации Братска. «Единственный выход в такой ситуации − разбивать промерзшие куски угля ломом и кувалдой, что сейчас и делают работники котельной», − пояснил 24 января на совещании в администрации города технический директор ООО «АТК» Антон Рыбников.

Для нормализации работы котельной на подготовку угля к загрузке в бункер было выведено дополнительное число рабочих, в котлы начали загружать уголь не со склада, а только что завезенный вагонами, без снега.