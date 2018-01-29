Предприниматель пытался обмануть аппарат бизнес-омбудсмена Приангарья

Аппарат иркутского бизнес-омбудсмена уличил предпринимателя в недобросовестности. Дело владельца павильона послужило ярким примером нарушения закона со стороны бизнеса, который рассчитывал получить поддержку аппарата уполномоченного, прикрывая свои неправомерные действия. Фото: cloudfront.net

К бизнес-омбудсмену обратился владелец павильона с жалобой на службу Росреестра, которая отказалась переводить НТО в статус объекта недвижимости. При этом, по словам предпринимателя, он имел право на проведение этой процедуры на основании бессрочного договора аренды земли.

Работая над материалами дела, юрист аппарата бизнес-омбудсмена Ольга Канышева выяснила, что в 2001 году предприниматель заключил договор аренды земельного участка под строительство павильона. Арендодателем выступила школа, которой принадлежала земля. Однако после этого в России вступил в силу Земельный кодекс, который запрещает сдавать в аренду такие участки. Кроме того, за последнее время владелец павильона неоднократно перепродавал его своим же юридическим лицам.

«Предприниматель не только уклонялся от обязанности исполнить решения суда, постоянно перепродавая свой павильон самому себе, но и предоставил в государственный орган поддельные документы, рассчитывая получить помощь от бизнес-омбудсмена», – отметила Ольга Канышева.

Пытаясь получить поддержку от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, владелец бизнеса предоставил юристам подложный договор аренды, в котором был указан не изначальный арендатор, который давно ликвидирован, а ныне действующее юридическое лицо. Кроме того, как сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена, попытки избежать исполнения решения суда являются признаками состава уголовного преступления.



Несмотря на то, что Земельный кодекс РФ вступил в силу в 2001 году, предпринимателю каким-то образом удавалось занимать участок последние 17 лет. Ни руководство школы, ни городские власти не пытались добиться освобождения участка вплоть до 2010 года, когда администрация все-таки решилась впервые обратиться в суд. Далее, уже в 2016 году, последовало второе разбирательство. Оба решения были приняты не в пользу предпринимателя, вступили в законную силу, но до сих пор фактически не исполнены.