В Сбербанке отмечается значительный рост количества онлайн-депозитов

Жители Бурятии все чаще предпочитают оформлять вклады дистанционно, без посещения банковского офиса. Так, в 2017 году через удаленные каналы обслуживания Сбербанка населением республики открыто более 19 тысяч вкладов-онлайн на общую сумму свыше 4,3 млрд. рублей. Это в 3 раза превышает показатели 2016 года.

«Вклад в банке – это, пожалуй, один из оптимальных инструментов для обеспечения сохранности сбережений, - рассказывает начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка Евгения Шагжитарова. – Преимущество таких вкладов в том числе заключается в удобстве оформления - через интернет-банк и другие дистанционные сервисы. При этом процентные ставки по онлайн-вкладам выше, чем при открытии стандартных депозитов в офисе».

Сбербанк предлагает частным клиентам три основных вида онлайн-депозитов: «Сохраняй-Онлайн» - для получения дохода; «Пополняй-Онлайн» - для регулярного накопления денежных средств; «Управляй-Онлайн» - для хранения и использования части средств без потери процентов.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.