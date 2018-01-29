Новые возможности для предпринимателей Якутии от Сбербанка

Сбербанк запускает актуальное предложение для бизнеса Якутии: теперь юридические лица и индвидуальные предприниматели могут подать заявку на открытие расчетного счета в офисах компаний-партнеров банка. Договор со Сбербанком по новой партнерской программе сегодня заключили уже более 25 компаний Якутии.

«Запуск партнерской программы призван сократить время на обслуживание клиентов, сделав наиболее востребованную операцию – открытие расчетного счета – еще более доступной. После поступления заявки от партнера на оформление пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию специалист банка пригласит клиента на персональное обслуживание», - комментирует территориальный менеджер по работе с партнерами Якутского отделения Сбербанка Дмитрий Чупраков.

Подключение к программе для компаний-партнеров осуществляется бесплатно. Программа доступна для любой организации, которая ведет свою деятельность в сфере аутсорсинга, консалтинга и регистрации юридических лиц.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.