30 и 31 января в Иркутской области ожидается снег и порывистый ветер

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При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20–50 м, а также обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области, по данным «Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» местами по области ожидается усиление ветра: 30 января западного, юго-западного до 13-18 м/с, 31 января западного, северо-западного до 12-17 м/с, снег, слабые метели.