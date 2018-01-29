С февраля вырастут социальные выплаты и стоимость набора социальных услуг

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Фото: gohiper.com.br

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в размере 450,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ПФР.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц, в том числе: