Иркутяне могут с помощью Telegram-бота передать показания счетчиков горячей и холодной воды

Контакт-Центр «500100 – Круглосуточный дозор», который обслуживает 10 управляющих компаний и ТСЖ города Иркутска, начал прием показаний приборов учета горячей и холодной воды с помощью чат-бота в мессенджере Telegram. Пока бот работает в стадии тестирования и принимает показания горячей и холодной воды на лицевые счета Западного, Северного и Южного управлений жилищно-коммунальными системами. Фото: kommersant.uz

Как сообщает пресс-служба СРО «Содружество ЖКХ», в дальнейшем программа сможет передавать показания приборов учета в другие управляющие компании Иркутска.



Чтобы найти бота, необходимо ввести CC500100_bot на английском языке в строке поиска пользователей приложения Telegram. После запуска бот предложит выбрать управляющую компанию, в которой находится ваш лицевой счет за коммунальные услуги. А также ввести номер счета, фамилию и имя собственника. После этой процедуры пользователь может смотреть текущее состояние лицевого счета, оставить заявку в управляющую компанию или передать показания приборов учета холодной и горячей воды.

Показания автоматически поступают в расчетные отделы Западного, Северного и Южного управлений жилищно-коммунальными системами, где обрабатываются и только после этого отражаются на лицевом счете. Для возможности оперативной связи программа попросит указать электронный адрес или номер мобильного телефона. Вопросы, связанные с работой бота, приемом заявок в управляющие компании и передачей показаний приборов учета можно задать в группе «Контакт-центра 500-100» в мессенджере Telegram, где всегда находится 3-4 оператора.

СРО Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия «Содружество ЖКХ» (СРО «Содружество ЖКХ») зарегистрировано 22 декабря 2009 года в государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0018. В настоящее время в СРО «Содружество ЖКХ» состоит более 100 членов, общая площадь обслуживаемого жилищного фонда более 17 млн кв.м.

