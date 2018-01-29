Разработана программа комплексного развития моногородов Иркутской области

Фото: amur.info

Утверждена региональная программа «Комплексное развитие моногородов Иркутской области на 2018-2025 годы». Об этом сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

По словам замминистра, основными целями программы являются создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, повышение инвестиционной привлекательности территорий, улучшение качества городской среды в моногородах и др.«Программа включает комплекс мероприятий по содействию реализации инвестиционных проектов, поддержке малого бизнеса, созданию инфраструктурных объектов, развитию социальной сферы, – пояснила Марина Петрова. – Общий объем финансирования по программе составит порядка 63 млрд рублей, в том числе 20,5 млрд рублей бюджетных средств и 42,5 млрд рублей частных инвестиций».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании рабочей группы по реализации программ развития моногородов Иркутской области были рассмотрены и согласованы муниципальные программы развития до 2025 года.