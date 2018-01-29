Онлайн-уроки Сбербанка финансовой грамотности охватят всю Россию

Сбербанк расширил участие в проекте Центрального банка РФ для молодёжи «Онлайн-уроки финансовой грамотности», охватив все регионы страны, включая Байкальский и Северо-Западный банки. Весенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности стартовала 29 января и продлится до 20 апреля 2018 года.

Занятия рассчитаны на школьников 6–11 класса. Они проводятся в формате просмотра онлайн-урока в классе. Ведущие бизнес-тренеры Сбербанка проводят вебинары на темы: «Твой безопасный банк в кармане» о банковских картах, «Всё про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели», «Вклады: как сохранить и приумножить». Тематика уроков в этом году будет расширена.

Онлайн-уроки финансовой грамотности стартовали в 2015 году на территории пяти регионов. Сбербанк с самого начала является стратегическим партнёром Центрального банка в этом проекте. За два года Сбербанк провёл для школьников 280 вебинаров, получив более 130 000 прослушиваний. В 2017 году к проекту присоединились Дальневосточный и Сибирский округа.

Помимо вебинаров для школьников, Сбербанк планирует в 2018 году разработать интерактивные уроки по финансовой грамотности для детей и подростков, а также создать обучающие мультфильмы для малышей с участием узнаваемых героев. Банк также намерен развивать запущенную в 2017 году интернет-платформу для финансового обучения педагогов и родителей и провести целый ряд образовательных мероприятий на базе своих региональных офисов.