День "Х". В США сегодня будет опубликован «кремлевский доклад»

Сегодня день "Х", в США появится «кремлевский доклад» – основа новых санкций против России. Включение в доклад компаний и физлиц не означает автоматического наложения новых санкций, но может осложнить ведение международного бизнеса.

Различные американские эксперты много раз говорили, что российская элита у США на крючке, так как активы российских олигархов и чиновников в американских банках составляют $500 млрд. Однако ни во время грузинского кризиса 2008 года, ни во время крымских событий 2014 года США никак не смогли повлиять на Россию. И сегодня, видимо, у них будет последний шанс подтвердить свои слова делом. С точки зрения экономики, наиболее важными вопросами являются нефтегазовый сектор и рублевый суверенный долг.

Белый дом особо не скрывает, что его стратегической целью является выкинуть «Газпром» с европейского рынка, заменив его поставки на американский СПГ. Проблема только в том, что пока американский газ намного дороже российского. Ожидается, что новые ограничения будут касаться проектов, «у которых есть потенциал добычи нефти в любом районе», а не просто на территории России. Кроме того, обновленные правила будут касаться тех совместных с российским энергетическим сектором проектов, доля компаний из третьих стран в которых составляет «33% или больше» или в которых иностранцам принадлежит «большинство голосующих акций». Новые американские санкции, конечно, создадут определенные трудности российским нефтегазовым холдингам. Однако вряд ли в целом серьезно скажутся на работе «Роснефти» или «Газпрома». Рынок акций компаний нефтегазового сектора также вряд ли серьезно отреагирует на новые ограничения. Для российского нефтяного сектора более критична цена, которая, с нашей точки зрения, в текущем полугодии должна приблизиться к $80 за баррель. Напомним также, что цены на экспортный газ следуют за ценами на нефть с лагом в 6-9 месяцев.

Более драматична ситуация с ОФЗ, с которой в целом пока нет никакой ясности. Не совсем понятно, каким будет запрет – на владение уже существующими выпусками российских облигаций или теми облигациями, которые Министерство финансов РФ выпустит в будущем. Если санкции затронут только будущие выпуски российских облигаций, то их влияние на рынок долга и курс рубля будет слабым. А дефицит бюджета Россия сможет покрывать за счет валютных займов, которые будут размещены для представителей так называемой офшорной аристократии.

В заключение стоит напомнить, что санкции – это, в том числе, и повод заработать. Тенденция падения процентных ставок сохранится до тех пор, пока не будет достигнут озвученный ЦБ РФ таргет в 6%-7%, а значит, при резком падении котировок рубля и облигаций их стоит покупать. Санкции в отношении конкретных персон, которые являются акционерами каких-либо торгуемых на Московской бирже компаний, вряд ли ударят по бизнесу предприятий, а значит их спекулятивная распродажа – это также прекрасный повод для покупки. В принципе для заработка не так важно, куда пойдет рынок – вверх или вниз. Любое движение – это всегда возможность заработать. Главное, чтобы рынок не стоял на месте. Волатильность – вот основной хлеб для любого спекулянта.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари