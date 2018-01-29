Государственный архив Иркутской области возобновил приём документов от организаций

Государственный архив Иркутской области возобновил приём документов, который был фактически прекращён в 2014 году из-за нехватки площадей хранения. Многолетняя проблема решилась за счёт аренды помещения по адресу г. Иркутск, ул. Гоголя, 45. Средства на это выделены из бюджета Иркутской области. Об этом сообщил руководитель архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников. Фото: fakti.ks.ua

На начало 2018 года Государственный архив Иркутской области был заполнен на 105%, в нём находилось 1 млн 49 тыс. единиц хранения. По информации правительства Иркутской области, 40 тысяч единиц хранения – это документы Иркутского областного комитета государственной статистики.

«В арендованное помещение будут доставлять новые документы, которые организации будут передавать в Государственный архив Иркутской области. Учитывая средние объёмы поступления материалов, можно предположить, что оно будет заполнено за три года», – отметил Сергей Овчинников.

Арендованное помещение будут использовать только для хранения документов. Ознакомиться с ними можно в читальном зале Государственного архива Иркутской области, расположенном на улице Байкальской, 79.