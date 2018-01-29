Иркутская область вошла в число лидеров по выпуску карт МИР банка ВТБ

С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 5 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области. На долю Иркутской области приходится около 180 тысяч карт.

Основную часть выпуска национальных карт составляют зарплатные. Спрос на них обеспечивается бюджетными организациями.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года. С 1 июля 2017 г. на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича.

Владельцам карт «Мир», эмитированных банком ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), в том числе бесконтактно, проведение операций в интернете.

Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.