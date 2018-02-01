23% россиян планируют покупку мебели в ближайший год

Около четверти россиян планируют покупку мебели в ближайшие 12 месяцев, из них 39% готовы потратить на мебель не более 50 тыс. рублей. Предпочтение отдается современному или классическому стилям интерьера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале октября 2017 года. Фото: static1.squarespace.com

Время серьёзных покупок

В основном покупку новой мебели планируют молодые люди 25-34 лет (33%) и люди среднего возраста 35-44 лет (32%). При покупке 39% опрошенных готовы потратить не более 50 тыс. рублей. Каждый пятый (20%) рассчитывает израсходовать от 50 до 100 тыс. рублей. Почти четверть планирующих обновление обстановки (23%) собираются потратить более 100 тыс. рублей.

Зачем и где покупают мебель?

В зал и спальную комнату мебель собираются покупать 16% россиян, в ванную – 8%, в детскую – 5%, в кабинет – 2%, в другие комнаты – 3%. Наиболее популярны у потенциальных покупателей специализированные мебельные магазины, а также магазины сетей «Леруа Мерлен», «ОБИ» и «Икеа». Около трети опрошенных затруднились ответить, где они планируют приобрести мебель.

Советский винтаж мало кому по душе

Около трети россиян (36%) предпочитают современный стиль мебели (минимализм, хай-тек), примерно четвертая часть (26%) отдает предпочтение классическому стилю (венецианский стиль, ампир, барокко), на третьем месте – дачный стиль (13%). Приверженцев смешения разных стилей интерьера среди россиян – 12%, а советский винтаж по вкусу 9%. Современный стиль более популярен у молодежи (61% среди 18-24-летних против 19% тех, кто старше 55 лет), а интерьеры в классическом стиле – у людей старшего возраста.

«Россияне сегодня более сфокусированы на домашнем интерьере, чем несколько лет назад, инвестируя в обстановку с большим энтузиазмом, – отмечает директор по исследованиям Тимур Аймалетдинов. – Экономические условия снизили мобильность россиян, они стали проводить больше времени дома, чаще стали критически оценивать условия проживания. В то же время в условиях снижения реальных доходов многие россияне не могут себе позволить тратить значительные средства на покупку новой мебели. Тем не менее, исследования показывают, что предпочтения по стилю, качеству и стоимости мебели сильно отличаются между различными группами потребителей. Соответствуя этим предпочтениям, у игроков рынка мебели и его отдельных сегментов сейчас есть большой потенциал роста».

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в октябре 2017 г. Опрошено 1 600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.