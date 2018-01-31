Куда приведет отложенный спрос: 4 тренда на авторынке

Тема отложенного спроса на автомобили сейчас «витает» на всех конференциях, совещаниях и прочих собраниях. Именно он является одной из главных причин восстановления авторынка в 2017 году. Эксперт в области авторынка Сергей Целиков провел на своей Facebook-странице небольшой опрос, результаты которого опубликовало агентство «АВТОСТАТ». Фото: autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» на основании огромного массива данных (BigData) за 2007-2017 годы сейчас проводит анализ структуры отложенного спроса. Однако эта работа завершится, видимо, только к концу февраля.

В рамках своего опроса Сергей Целиков задавал вопросы:

1. Какой у вас автомобиль?

2. Планируете ли вы менять его на новый и если да, то в какой перспективе?

В итоге эксперт получил более 100 мнений и, обработав комментарии, сделал ряд выводов.

1. Миф о «трехлетнем цикле» развеян

Люди меняют машины по-разному. Если опираться на статистику (не этого опроса, а по срокам владения в целом по рынку), то получается следующая картина: до года – 5%, от 1 до 2 лет – 10%, от 2 до 3 лет – 13%, от 3 до 4 лет – 16%, от 4 до 5 лет – 16%, от 5 до 6 лет – 11%, от 6 до 7 лет – 5%. Результат опроса близок к рыночной статистике, утверждает эксперт.

Также выяснилось, что люди, приобретающие автомобиль с пробегом, меняют машины примерно в два раза чаще тех, кто покупает новые. В премиальном сегменте машины меняют тоже примерно вдвое больше, чем в массовом.

2. Время каршеринга ещё настанет

Полностью отказываться от автомобиля в пользу каршеринга, такси или общественного транспорта люди не готовы. Но использовать его при необходимости не прочь. Поэтому будущее у каршеринга есть, но на авторынок он повлияет не сильно. Причем в столицах процесс идет быстро, а до регионов дойдет не скоро.

3. Некоторым тяжело перестроиться на новые цены

Морально и физически сейчас сложно сменить машину тем людям, кто приобретал свой автомобиль до начала массового поднятия цен, до конца 2014 года.

Сами цены выросли до 50%, поколения авто сменились на новые и более дорогие. Иногда хочется авто выше классом. В итоге, чтобы поменять автомобиль, выпущенный до 2013 года, на аналогичную новую модель, нужно доплачивать больше 40-50%, а иногда отдать и две-три цены текущей машины.

4. На покупку машины нас подталкивают эмоции

Часто продажа происходит на эмоциональном, а не рациональном уровне, отмечает Сергей Целиков:

«То есть все устраивает, но хочется! Новых ощущений, новых эмоций, какого-то обновления в жизни и так далее. Это маркетологам на заметку».

Также эксперт привёл данные не из опроса, а из статистики: чаще всего машины меняют кратно 12 месяцам от покупки (12, 24, 36, 48, а а дальше всё меньше). Это связано со страховками, ТО и прочими ежегодными тратами.