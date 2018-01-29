Связь-Банк обеспечивает банковское сопровождение правительственных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке

Банковское сопровождение сразу двух масштабных правительственных приоритетных инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется с привлечением средств АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», обеспечивает Связь-Банк (группа Внешэкономбанка). Данные проекты направлены на ускорение развития Дальневосточного региона в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Так, Фондом выделены средства в размере 4,3 млрд рублей ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на строительство двух новых грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов для переправы Ванино-Холмск на базе Амурского судостроительного завода. Эта транспортная артерия обеспечивает более 75% всех грузовых перевозок между островом и материком и порядка 25% пассажирских перевозок. При этом средний процент простоя паромов в связи с ремонтными работами составляет 25%. По оценкам экспертов, после завершения проекта в 2019 году и спуска на воду новых транспортных средств, грузооборот может возрасти на 25%, обеспечив в том числе продовольственную безопасность Сахалина.

Вторым приоритетным инвестиционным проектом является комплекс мероприятий по увеличению добычи угля и расширению существующих мощностей путем строительства и оснащения оборудованием подземных шахт по добыче коксующегося угля, с прогнозируемым общим объемом добычи 12 млн тонн в год, а также обогатительной фабрики Инаглинская-2 по переработке угля, мощностью переработки не менее 12 млн тонн в год, входящих в ГОК «Инаглинский» Группы компаний «Колмар». Строительство финансируется ФРДВ при банковском сопровождении ПАО АКБ «Связь-Банк».

Для обеспечения контроля целевого использования заемщиками государственных средств, предоставляемых Фондом Дальнего Востока и Байкальского региона, Связь-Банком предусмотрен специальный режим проведения финансовых операций. Банк осуществляет экспертизу обосновывающих документов (инвойсов, контрактов и т.д.) и оценивает расходные операции на предмет их соответствия бюджету проекта. Кроме того, Связь-Банк принимает на себя дополнительные обязательств в отношении залоговых счетов в рамках заключенных договоров залога в связи с ограничениями, предусмотренными этими договорами.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 54 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона учрежден по решению Наблюдательного совета ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» под председательством В.В. Путина в ноябре 2011 г. Фонд содействует притоку инвестиций на Дальний Восток и в Байкальский регион посредством предоставления льготного и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в различных отраслях.