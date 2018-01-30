Аналитик Альфа-Банка: Опасения по поводу трендов экономики в 2018 году усиливаются

Результаты за 4К17 усиливают опасения по поводу трендов 2018 г. Что касается потребления, то с учетом того, что рост розничной торговли и розничного кредитования стабилизировался в предыдущие месяцы, в условиях жесткой бюджетной политики потенциал дальнейшего роста потребления представляется ограниченным, отмечают аналитики Альаф-Банка. Спад промпроизводства на 1,7% г/г в 4К17 – крайне негативный знак, подтверждающий то, что рост ВВП в 2-3К17 был вызван временными факторами. Аналитики банка понизили прогноз роста ВВП на 2018 г. до 1,0% г/г. Они считают, что слабый конец 2017 г., вероятно, заставит ЦБ понизить ставку на 25 б. п. на заседании 9 февраля; но дальнейшая пауза на уровне 7,5% остается базовым сценарием на этот год.

Рост потребления остановился в 4-м квартале

"Статистика за декабрь указывает на то, что ускорение потребления остановилось. С сентября розничная торговля росла примерно на 3,0% г/г (+1,2% г/г за 2017 г.), что совпало с устойчивым ростом розничного кредитования на 1,4% м/м (12,7% г/г за 2017 г.). Учитывая стабильный рост номинальных зарплат (7,2% г/г за весь 2017 г.) и низкую безработицу в 5,1% на декабрь 2017 г. мы ожидаем, что потребительский тренд сохранится сильным в начале этого года.

Снижение промпроизводства и слабый рост корпоративных кредитов вызывают тревогу

В то же время ситуация в промышленности сильно ухудшилась в 4К17, выпуск промышленной продукции падал в ноябре и декабре. Отчасти эта слабость отражает высокую роль госпроектов, которые являются движущей силой роста 2017 года; т.к. сезонность их финансирования не предсказуема, то темпы роста становятся крайне волатильными. С другой стороны, мы также связываем спад промпроизводства с жестким исполнением бюджета – в 2017 г. расходы федерального бюджета составили 16,4 трлн руб., снизившись на 0,4% г/г.

Рост корпоративных кредитов также оказался слабым и составил всего 0,2% г/г в 2017 г., тем самым указывая на отсутствие спроса на кредиты при слабой конъюнктуре роста. Падение промпроизводства уже вызвало ухудшение динамики ВВП – Минэкономразвития сообщило о спаде на 0,3% г/г в ноябре. Мы ожидаем, что рост ВВП за 4К17 составит примерно 0,3% г/г, в итоге рост ВВП за 2017 г. будет соответствовать нашему прогнозу роста на 1,4% г/г.

Прогноз роста ВВП на 2018 год снижен до 1,0%

Нас крайне разочаровал тот факт, что восстановление российской экономики оказалось очень недолговременным; спустя всего один квартал после ускорения роста экономики до 2,5% г/г, темпы роста опустились в зону отрицательных значений в ноябре. Это указывает на то, что факторы, которые стоят за восстановлением российской экономики были скорее временными. При вступлении в 2018 г. поддержка этих факторов исчезла: прогноз урожая на этот год в лучшем случае нейтрален, проекты строительства Керченского моста и Силы Сибири завершаются. Кроме того, установленные на уровне 16,5 трлн руб. расходы бюджета, что всего на 1% г/г выше в сравнении с 2017 г., низкая инфляция, сдерживающая рост зарплат, и неопределенность по поводу налоговых мер правительства в части налога на физлиц – все это будет сдерживать восстановление потребления. Взгляд на динамику промпроизводства также пострадал из-за информации о возможной приостановке производства ряда компаний в целях безопасности на период Чемпионата Мира по футболу в 11 регионах России. Таким образом, мы понижаем наш прогноз ВВП на 2018 г. до 1,0% г/г и ожидаем, что рост промпроизводства составит всего 0,5% г.

ЦБ отреагирует на слабый рост понижением ставки 9 февраля

В декабре мы высказали мнение о том, что после понижения ставки на 50 б. п. до 7,75% ЦБ скорее должен взять паузу в феврале.

Однако учитывая очень слабый рост в 4К17, мы сейчас полагаем, что ЦБ понизит ставку на 25 б. п. на предстоящем заседании совета директоров. Недавний комментарий президента Путина, что ставки по ипотеке необходимо понизить, еще вполне укладывается в эти ожидания. С другой стороны, мы все еще считаем, что пауза в понижении ставки на уровне 7,5% в дальнейшем является наиболее вероятным сценарием. Ранее глава ЦБ указывала на желание достичь уровня роста кредитования в 7-10% г/г; таким образом, текущий рост розничных кредитов может вызвать опасения по поводу перекредитованности и, тем самым, оправдывает окончание текущего цикла понижения ставки. Кроме того, рост глобальных ставок – мощный фактор, выступающий против дальнейшего понижения внутренней ставки".

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка

Валерия Волгарева, аналитик Альфа-Банка