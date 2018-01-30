«ФИНАМ» запускает фьючерс на биткоин

Клиентам АО «ФИНАМ» теперь доступны операции с криптовалютными фьючерсами. Организатором торгов выступает биржа CBOE – Чикагская биржа опционов, дочерняя организация Чикагской торговой палаты.

АО «ФИНАМ» запустило новую услугу – проведение операций с криптовалютными фьючерсами. На сегодняшний день проводятся операции фьючерсами на биткоин. «ФИНАМ» стал первой российской брокерской компанией, предлагающей эту услугу клиентам. Востребованность услуги на рынке обусловлена отсутствием на рынке безопасных способов работы с криптовалютами. Эта услуга позволит сократить неконтролируемые риски потери или невозврата вложенных средств, связанные с работой на криптобиржах. Организатором торгов выступает биржа CBOE – Чикагская биржа опционов. В ближайшее время станут доступны торги на бирже CME – крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов.

Доступ к данной услуге могут получить только инвесторы, имеющие статус квалифицированных. Спецификация контракта – объем контракта составляет 1 биткоин, срок действия контракта 1 месяц, комиссия брокера от 1,5 доллара США, комиссия биржи в диапазоне 20-30 долларов США. Код инструмента на бирже – XBTC. Существует ограничение на количество операций – не более 50 контрактов в день.

CBOE – Чикагская биржа опционов, дочерняя компания Чикагской торговой палаты. На биржу приходится 51% опционной торговли США и 91% мировой опционной торговли.

"Запуск подобной услуги – это признак того, что компания следует за временем. Мы не рассуждаем о перспективах криптовалют, не строим прогноз о том, когда он обвалится. Мы просто создали продукт, который отвечает ожиданиям наших клиентов. До этого тот, кто хотел инвестировать в криптовалюту, вынужден был обращаться в сомнительные организации, которые часто не имели никакой контактной информации. Теперь инвестор может использовать для своей выгоды брокерскую компанию, которая имеет все необходимые лицензии и деятельность которой находится под надзором уполномоченных органов", – прокомментировал событие руководитель департамента по работе с розничными клиентами ГК «ФИНАМ» Ярослав Дюсуше.