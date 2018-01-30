В Россельхозбанк поступили новые коллекционные монеты из серебра

В Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поступили новые коллекционные монеты из серебра: «Любимов-17» (режиссер Ю.П.Любимов, к 100-летию со дня рождения), «Москва-18», «Сочи-18», «Семь слоников-16», «Новогодний брелок-18», «Сова богини Афины-17» и другие.

Монеты выполнены из серебра 925 и 999 пробы массой от 8,14 до 31,10 граммов, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки. Каждый экземпляр имеет сертификат подлинности и упакован в оригинальный футляр.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 50-33-25, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60.

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.