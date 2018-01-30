В 2018 году золото может преодолеть отметку $1500 за унцию

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил сценарии развития событий на рынке золота в 2018 году. По мнению аналитиков, в 2018 году стоимость тройской унции способна достичь $1520 на фоне повышения спроса и сохранения геополитических проблем. Давление на мировой рынок золота способно оказать повышение ключевой ставки ФРС США и других регуляторов.

В 2017 году ситуация на рынке золота развивалась динамично: в I полугодии 2017 года мировые цены на золото восстанавливались после снижения, вызванного повышением ставки ФРС США. Вторая половина года оказалась более волатильной: обострение геополитического диалога между КНДР и США спровоцировало рост спроса на слитки и повышение цен драгметаллы на биржевых площадках, при этом вероятность очередного повышения ставки ФРС США привела к снижению цен на драгоценный металл. Так или иначе, цены на золото в целом соответствовали базовому сценарию аналитика по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой: «В феврале и августе мы прогнозировали рост цен на золото до $1350 за тройскую унцию до конца года. Эта отметка была достигнута уже в сентябре».

Начало 2018 года оказалось крайне позитивным для рынков драгоценных металлов, так как на фоне резкого ослабления курса доллара США и роста геополитической напряжённости цены на золото показали значительный рост, констатирует г-жа Лукичева: «Нарастающий скандал по поводу введения ограничений на импорт китайской стали и алюминия в США между двумя державами способствовал росту неуверенности инвесторов в стабильности долгового рынка. Кроме того, экономические показатели фиксируют увеличение инфляции в странах ОЭСР, что указывает на вероятное продолжение роста цен на драгоценные металлы в течение всего года».

Главный негатив для рынка драгметаллов будет исходить от центральных банков развитых стран, отмечается в аналитическом отчёте: «ФРС США в 2017 году трижды повышала процентные ставки – в марте, июне и декабре. ЕЦБ сократил скупку активов, а также объявил о возможном прекращении покупки активов уже в конце текущего года». Однако г-жа Лукичева считает возможным перенос повышения процентной ставки Федрезерва на июньское заседание: «Члены ФРС ожидают устойчивого роста американской экономики, а также обсуждают возможность избежать рецессии посредством налоговой реформы и более мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, высказывается мнение о возможном трёхкратном повышении процентной ставки в 2018 году».

В сегменте физического золота рынок по-прежнему будет ориентироваться на Азию как на основной источник долгосрочного увеличения богатства населения, констатируют в отделе анализа рынков: «Китайское потребление золота, по всей видимости, продолжит расти по мере расширения экономики и увеличения количества зажиточного населения. В Индии реформы Нарендры Моди ожидаемо приведут к расширению налогооблагаемой базы и увеличению темпов роста экономики, что также повысит доходы населения и спрос на золото».

Г-жа Лукичева прогнозирует, что в перспективе ближайшего года на сценарий долгосрочного роста цен на золото выглядит наиболее вероятным: «В настоящее время наиболее вероятным до конца 2018 года видится движение рынка золота в рамках растущего тренда 1330-1520 долларов за тройскую унцию». По мнению эксперта, усиление темпов падения или роста будет ограничено краткосрочностью острых политических событий и упреждающими действиями регуляторов.